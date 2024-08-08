Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Военный эксперт Денис Попович прокомментировал слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об "исходном районе". По мнению аналитика, на фоне прорыва границы РФ готовится еще одна операция.

Об этом Денис Попович заявил в эфире Вечер.LIVE в четверг, 8 августа.

Аналитик объяснил заявление Сырского

Вечером 8 августа главком на фоне прорыва границы в Курской области заявил в своем Telegram-канале о работе "исходном районе". Никаких деталей Сырский не предоставил.

Денис Попович объяснил это следующим образом: исходный район — это место специально определенное, где войска готовятся к выполнению боевых задач.

"Посмотрим и будем следить за происходящим сейчас", — подытожил аналитик.