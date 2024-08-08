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Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

8 августа 2024 г. 21:11

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21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

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21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

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20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

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16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

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16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

Военный эксперт Денис Попович прокомментировал слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об "исходном районе". По мнению аналитика, на фоне прорыва границы РФ готовится еще одна операция.

Об этом Денис Попович заявил в эфире Вечер.LIVE в четверг, 8 августа.

https://t.me/osirskiy/795

Аналитик объяснил заявление Сырского

Вечером 8 августа главком на фоне прорыва границы в Курской области заявил в своем Telegram-канале о работе "исходном районе". Никаких деталей Сырский не предоставил.

Денис Попович объяснил это следующим образом: исходный район — это место специально определенное, где войска готовятся к выполнению боевых задач.

"Посмотрим и будем следить за происходящим сейчас", — подытожил аналитик.

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21:13 В Трускавце стоматолог толкнул недовольную клиентку — что решил суд

21:04 Жан Беленюк получил бронзу на Олимпийских Играх

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