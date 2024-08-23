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Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

23 серпня 2024 р. 12:22

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11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

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11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

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08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
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22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

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Українська армія продовжує проводити військову операцію у Курській області Росії. Наразі під контроль ЗСУ перейшло майже 100 населених пунктів регіону.

Про це розповіла молодший сержант 112 бригади територіальної оборони Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 серпня. 

Скільки населених пунктів Курської області контролює ЗСУ

За її словами, українські сили, коли прибувають у будь-який населений пункт, насамперед намагаються знайти якусь адміністративну будівлю і повісити український прапор, щоб заявити про свою присутність.

"Дуже радує, що скоро ми будемо контролювати всі наші території з такими можливостями та темпами, якими тепер відбиваються наступи, і як працюють наші хлопці", — каже вона.

Події в Курській області — що відомо

Нагадаємо, раніше заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати дозволяють Україні контратакувати Росію американською зброєю під час Курської операції, але не зауважила, якою зброєю можна це робити.

Водночас у The New York Times заявили, що ставлення росіян до  Володимира Путіна погіршилось після початку операції українських військ. 

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12:59 Моді зустрівся із Зеленським у Києві — з'явилися перші кадри

12:58 Махінації з ремонтами на 120 млн грн — в Одесі уникли розтрати бюджету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:57 Справа Харківобленерго — НАБУ вручила підозру ще двом фігурантам оборудки

12:49 Станцію живить лише одна лінія — Запорізька АЕС через окупантів опинилася на межі до блекауту

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17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

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16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

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