Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Українська армія продовжує проводити військову операцію у Курській області Росії. Наразі під контроль ЗСУ перейшло майже 100 населених пунктів регіону.

Про це розповіла молодший сержант 112 бригади територіальної оборони Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 серпня.

Скільки населених пунктів Курської області контролює ЗСУ

За її словами, українські сили, коли прибувають у будь-який населений пункт, насамперед намагаються знайти якусь адміністративну будівлю і повісити український прапор, щоб заявити про свою присутність.

"Дуже радує, що скоро ми будемо контролювати всі наші території з такими можливостями та темпами, якими тепер відбиваються наступи, і як працюють наші хлопці", — каже вона.

Події в Курській області — що відомо

Нагадаємо, раніше заступниця прессекретаря Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати дозволяють Україні контратакувати Росію американською зброєю під час Курської операції, але не зауважила, якою зброєю можна це робити.

Водночас у The New York Times заявили, що ставлення росіян до Володимира Путіна погіршилось після початку операції українських військ.