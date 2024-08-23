В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

В лавах російських військ в Україні посилюється незадоволення вищим командним складом. Особливо багато претензій висувають польові командири середньої ланки та офіцери молодшого командного складу.

Про це заявив речник української добровольчої армії "південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 серпня.

Окупанти незадоволені діями російських генералів

"Дійсно, ми вже маємо інформацію про те, що переважно незадоволені російські польові командири середньої ланки та молодші офіцери. Не пригодовані генерали Кремля, а саме вони", — сказав він.

Речник зазначив, що окупанти бачать, що зазнають втрат, але "нічого зробити з цим не можуть". Водночас війна прийшла на територію РФ, чого ніхто з росіян не уявляв.

"Тому політичні еліти мають відреагувати. Я сподіваюся, що вони почули цей сигнал і мають якісь дії все-таки провести. Я не буду говорити, що вони мають до кінця року вбити Путіна, хоча хотілося б. Але цей режим почав давати течію, тому він має потонути", — зауважив Братчук.