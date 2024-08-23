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В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

23 серпня 2024 р. 11:25

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17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

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16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

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13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

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В лавах російських військ в Україні посилюється незадоволення вищим командним складом. Особливо багато претензій висувають польові командири середньої ланки та офіцери молодшого командного складу.

Про це заявив речник української добровольчої армії "південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 серпня. 

Окупанти незадоволені діями російських генералів

"Дійсно, ми вже маємо інформацію  про те, що переважно незадоволені російські польові командири середньої ланки та молодші офіцери. Не пригодовані генерали Кремля, а саме вони", — сказав він.

Речник зазначив, що окупанти бачать, що зазнають втрат, але "нічого зробити з цим не можуть". Водночас війна прийшла на територію РФ, чого ніхто з росіян не уявляв.

"Тому політичні еліти мають відреагувати. Я сподіваюся, що вони почули цей сигнал і мають якісь дії все-таки провести. Я не буду говорити, що вони мають до кінця року вбити Путіна, хоча хотілося б. Але цей режим почав давати течію, тому він має потонути", — зауважив Братчук. 

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11:26 Жителі одного з районів Одеси залишились сьогодні без води

11:18 В Україні стартувала реєстрація на допомогу Mercy Corps у 10,8 тис. грн

11:08 Кілька тонн соняшникового насіння згоріли під час пожежі на Львівщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:07 Коригував подвійний ракетний удар по Одесі — СБУ затримала агента РФ

11:02 Сили оборони просунулися в Луганській області — зведення Deep State

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22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

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18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

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17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

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16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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