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Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

22 серпня 2024 р. 13:00

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13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

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10:46Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

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09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

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09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

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08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

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08:00В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

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00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

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17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

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17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Росія планує здійснити низку ударів по урядових будівлях у Києві. Водночас Кремль розпочав інформаційну кампанію для виправдання втрати контролю над Курською областю.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Міністр освіти і науки України (2005-2007 роки), професор Станіслав Ніколаєнко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев;
  • доктор юридичних наук, професор, депутат попередніх скликань Леонід Ємець.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • у Службі освітнього омбудсмена пропонують змінити терміни навчального року та канікул;
  • нові предмети в школах: Захист України і Уроки щастя;
  • ISW: Кремль розпочав інформаційну кампанію, щоб применшити значення втрати Курщини;
  • Трамп може запропонувати Маску державну посаду, якщо переможе на виборах;
  • Росія готує удари по урядових об'єктах України найближчими днями, — посольство США.

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14:12 Експерт назвав ключові проблеми, які має вирішити Укрзалізниця

14:08 У Литві повідомили про скорочення російських військ у Калінінградській області

14:08 Ціни на таксі можуть зрости на 10% — яка причина

14:04 Відновити роботу змогли два мовники — ГУР провело масштабну атаку на російські телеканали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:58 У Львівській ОВА назвали кількість населених пунктів, які залишаються без світла

13:56 На Харківщині прикордонники вдарили по скупченню окупантів

13:52 У психлікарні на Одещині знали про проблеми з харчуванням — чому ігнорували

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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