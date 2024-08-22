Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Росія планує здійснити низку ударів по урядових будівлях у Києві. Водночас Кремль розпочав інформаційну кампанію для виправдання втрати контролю над Курською областю.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Міністр освіти і науки України (2005-2007 роки), професор Станіслав Ніколаєнко;

політтехнолог Руслан Рохов;

речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев;

доктор юридичних наук, професор, депутат попередніх скликань Леонід Ємець.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

у Службі освітнього омбудсмена пропонують змінити терміни навчального року та канікул;

нові предмети в школах: Захист України і Уроки щастя;

ISW: Кремль розпочав інформаційну кампанію, щоб применшити значення втрати Курщини;

Трамп може запропонувати Маску державну посаду, якщо переможе на виборах;

Росія готує удари по урядових об'єктах України найближчими днями, — посольство США.