Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Росія планує здійснити низку ударів по урядових будівлях у Києві. Водночас Кремль розпочав інформаційну кампанію для виправдання втрати контролю над Курською областю.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- Міністр освіти і науки України (2005-2007 роки), професор Станіслав Ніколаєнко;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев;
- доктор юридичних наук, професор, депутат попередніх скликань Леонід Ємець.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- у Службі освітнього омбудсмена пропонують змінити терміни навчального року та канікул;
- нові предмети в школах: Захист України і Уроки щастя;
- ISW: Кремль розпочав інформаційну кампанію, щоб применшити значення втрати Курщини;
- Трамп може запропонувати Маску державну посаду, якщо переможе на виборах;
- Росія готує удари по урядових об'єктах України найближчими днями, — посольство США.