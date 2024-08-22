Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Россия планирует нанести ряд ударов по правительственным зданиям в Киеве. В то же время Кремль начал информационную кампанию по оправданию потери контроля над Курской областью.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Министр образования и науки Украины (2005-2007 годы), профессор Станислав Николаенко;

политтехнолог Руслан Рохов;

спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев;

доктор юридических наук, профессор, депутат предыдущих созывов Леонид Емец.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

в Службе образовательного омбудсмена предлагают изменить сроки учебного года и каникул;

новые предметы в школах: Защита Украины и Уроки счастья;

ISW: Кремль начал информационную кампанию, чтобы уменьшить значение потери Курщины;

Трамп может предложить Маску государственный пост, если победит на выборах;

Россия готовит удары по правительственным объектам Украины в ближайшие дни, — посольство США.