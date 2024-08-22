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Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

22 августа 2024 г. 13:00

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13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

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10:46Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

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09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

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09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

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08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

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08:00В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

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00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
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22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

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18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

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17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

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17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Россия планирует нанести ряд ударов по правительственным зданиям в Киеве. В то же время Кремль начал информационную кампанию по оправданию потери контроля над Курской областью.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Министр образования и науки Украины (2005-2007 годы), профессор Станислав Николаенко;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев;
  • доктор юридических наук, профессор, депутат предыдущих созывов Леонид Емец.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • в Службе образовательного омбудсмена предлагают изменить сроки учебного года и каникул;
  • новые предметы в школах: Защита Украины и Уроки счастья;
  • ISW: Кремль начал информационную кампанию, чтобы уменьшить значение потери Курщины;
  • Трамп может предложить Маску государственный пост, если победит на выборах;
  • Россия готовит удары по правительственным объектам Украины в ближайшие дни, — посольство США.

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13:52 В психбольнице на Одесчине знали о проблемах с питанием — почему игнорировали

13:38 В Тернополе нормализовалось качество воздуха после обстрела промышленного объекта

13:36 На Львовщине задержали женщину, которая убила своего сожителя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:35 В Польше нашли останки летательного аппарата с российскими надписями

13:35 Безопасный период будет длиться недолго — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:34 В Китае разъярены новой ядерной стратегией США

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08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

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