Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Россия планирует нанести ряд ударов по правительственным зданиям в Киеве. В то же время Кремль начал информационную кампанию по оправданию потери контроля над Курской областью.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Министр образования и науки Украины (2005-2007 годы), профессор Станислав Николаенко;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев;
- доктор юридических наук, профессор, депутат предыдущих созывов Леонид Емец.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- в Службе образовательного омбудсмена предлагают изменить сроки учебного года и каникул;
- новые предметы в школах: Защита Украины и Уроки счастья;
- ISW: Кремль начал информационную кампанию, чтобы уменьшить значение потери Курщины;
- Трамп может предложить Маску государственный пост, если победит на выборах;
- Россия готовит удары по правительственным объектам Украины в ближайшие дни, — посольство США.