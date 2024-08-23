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В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

23 августа 2024 г. 11:25

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08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

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22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

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18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

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17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

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16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

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В рядах российских войск в Украине усиливается недовольство высшим командным составом. Особенно много претензий выдвигают полевые командиры среднего звена и офицеры младшего командного состава.

Об этом заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 23 августа.

Оккупанты недовольны действиями российских генералов

"Действительно, мы уже располагаем информацией о том, что преимущественно недовольны российские полевые командиры среднего звена и младшие офицеры. Не прикормленные генералы Кремля, а именно они", — сказал он.

Спикер отметил, что оккупанты видят, что понесут потери, но "ничего сделать с этим не могут". В то же время, война пришла на территорию РФ, чего никто из россиян не представлял.

"Поэтому политические элиты должны отреагировать. Я надеюсь, что услышали этот сигнал и имеют какие-то действия все-таки провести. Я не буду говорить, что они должны до конца года убить Путина, хотя хотелось бы. Но этот режим начал давать течение, поэтому он должен утонуть", — заметил Братчук.

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12:34 Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры

12:31 Пограничники показали, как уничтожили ряд вражеских объектов вблизи Серебрянского леса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:26 В Одесской области парень пострадал от взрыва — полиция ведет следствие

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11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

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08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

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22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

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18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

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17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

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16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

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13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку