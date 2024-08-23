В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

В рядах российских войск в Украине усиливается недовольство высшим командным составом. Особенно много претензий выдвигают полевые командиры среднего звена и офицеры младшего командного состава.

Об этом заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 23 августа.

Оккупанты недовольны действиями российских генералов

"Действительно, мы уже располагаем информацией о том, что преимущественно недовольны российские полевые командиры среднего звена и младшие офицеры. Не прикормленные генералы Кремля, а именно они", — сказал он.

Спикер отметил, что оккупанты видят, что понесут потери, но "ничего сделать с этим не могут". В то же время, война пришла на территорию РФ, чего никто из россиян не представлял.

"Поэтому политические элиты должны отреагировать. Я надеюсь, что услышали этот сигнал и имеют какие-то действия все-таки провести. Я не буду говорить, что они должны до конца года убить Путина, хотя хотелось бы. Но этот режим начал давать течение, поэтому он должен утонуть", — заметил Братчук.