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Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

23 августа 2024 г. 12:22

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11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

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08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

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22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

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18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

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17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

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16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

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Украинская армия продолжает проводить военную операцию в Курской области России. В настоящее время под контроль ВСУ перешли около 100 населенных пунктов региона.

Об этом рассказала младший сержант 112 бригады территориальной обороны Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 23 августа.

Сколько населенных пунктов Курской области контролирует ВСУ

По ее словам, украинские силы, когда прибывают в любой населенный пункт, в первую очередь, пытаются найти какое-то административное здание и повесить украинский флаг, чтобы заявить о своем присутствии.

"Очень радует, что скоро мы будем контролировать все наши территории с такими возможностями и темпами, какими теперь отражаются наступления, и как работают наши ребята", — говорит она.

События в Курской области — что известно

Напомним, ранее заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты позволяют Украине контратаковать Россию американским оружием во время Курской операции, но не заметила, каким оружием можно это делать.

В то же время в The New York Times заявили, что отношение россиян к Владимиру Путину ухудшилось после начала операции украинских войск.

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12:34 Улицы Донецка украсили десятки украинских флагов — партизаны показали кадры

12:31 Пограничники показали, как уничтожили ряд вражеских объектов вблизи Серебрянского леса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:26 В Одесской области парень пострадал от взрыва — полиция ведет следствие

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11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

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08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

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22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

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18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

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17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

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16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

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10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку