Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Украинская армия продолжает проводить военную операцию в Курской области России. В настоящее время под контроль ВСУ перешли около 100 населенных пунктов региона.

Об этом рассказала младший сержант 112 бригады территориальной обороны Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 23 августа.

Сколько населенных пунктов Курской области контролирует ВСУ

По ее словам, украинские силы, когда прибывают в любой населенный пункт, в первую очередь, пытаются найти какое-то административное здание и повесить украинский флаг, чтобы заявить о своем присутствии.

"Очень радует, что скоро мы будем контролировать все наши территории с такими возможностями и темпами, какими теперь отражаются наступления, и как работают наши ребята", — говорит она.

События в Курской области — что известно

Напомним, ранее заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты позволяют Украине контратаковать Россию американским оружием во время Курской операции, но не заметила, каким оружием можно это делать.

В то же время в The New York Times заявили, что отношение россиян к Владимиру Путину ухудшилось после начала операции украинских войск.