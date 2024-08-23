Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

В Украине за семь месяцев в текущем году произошло в общей сложности 37 тысяч случаев самовольного оставления части и дезертирства. Поэтому военное руководство страны должно безотлагательно скорректировать подход к общей мобилизации.

Об этом рассказал политолог и общественный деятель Олесь Доний в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 23 августа.

СОЧ и дезертирство в Украине

Эксперт со ссылкой на официальные данные государства отметил, что за 2022 год этот показатель составил 9 тыс. случаев, а в прошлом году — 21 тыс. случаев.

"Военные говорят, что настоящие данные действительно вдвое больше. Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем, подход к мобилизации должен быть скорректирован", — сказал он, и добавил, что государство должно не игнорировать эти проблемы, а напрямую общаться с военными.