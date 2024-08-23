Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

В Україні за сім місяців у поточному році сталося загалом 37 тисяч випадків самовільного залишення частини та дезертирства. Через це військове керівництво країни має невідкладно скоригувати підхід до загальної мобілізації.

Про це розповів політолог та громадський діяч Олесь Доній в етері Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 серпня.

СЗЧ та дезертирство в Україні

Експерт з посиланням на офіційні дані держави зазначив, що за 2022 рік цей показник становив 9 тис. випадків, а торік — 21 тис.

"Військові кажуть, що справжні дані насправді вдвічі більші. Тому ми повинні посилювати армію, втім підхід до мобілізації має бути скоригованим", — сказав він, та додав, що держава має не ігнорувати ці проблеми, а напряму спілкуватись з військовими.