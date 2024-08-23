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Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

23 серпня 2024 р. 11:50

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11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

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11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

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11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

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В Україні за сім місяців у поточному році сталося загалом 37 тисяч випадків самовільного залишення частини та дезертирства. Через це військове керівництво країни має невідкладно скоригувати підхід до загальної мобілізації.

Про це розповів політолог та громадський діяч Олесь Доній в етері Ранок.LIVE у п'ятницю, 23 серпня. 

СЗЧ та дезертирство в Україні

Експерт з посиланням на офіційні дані держави зазначив, що за 2022 рік цей показник становив 9 тис. випадків, а торік — 21 тис.

"Військові кажуть, що справжні дані насправді вдвічі більші. Тому ми повинні посилювати армію, втім підхід до мобілізації має бути скоригованим", — сказав він, та додав, що держава має не ігнорувати ці проблеми, а напряму спілкуватись з військовими.

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11:44 Екскомандир "Азову" Жорін емоційно висловився з нагоди Дня Державого прапора

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:31 Уряд затвердив новий вигляд повісток від ТЦК — як зміниться оповіщення

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22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

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18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

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17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

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16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

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13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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