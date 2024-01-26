Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

Як відомо, Україна розпочала будівництво потужних оборонних споруд по усій лінії фронту, включно з Волинською, Рівненською та Житомирською областями. Для чого — розповів Єгор Чернєв журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Для чого Україна будує оборонні споруди по усій лінії фронту

За словами Чернєва, для України існує загроза нападу з території двох країн — РФ та Білорусі, територію якої Путін може використати для наступу. У зв'язку з цим наша держава змушена будувати оборонні споруди по усій лінії фронту, включно з Волинською, Рівненською та Житомирською областями.

"Це будується за всіма правилами військової справи, якими мають бути ці спорудження. Більш того, це не одна лінія, а декілька ліній оборони. Не будемо розголошувати, яким саме чином, але будуються вони фундаментально. Це не просто траншеї або просто окопи", — сказав депутат.

Нагадаємо, раніше Єгор Чернєв розповів, чи дійсно РФ готує "великий наступ" і чи підуть росіяни повторно на Київ.

Додамо, що Командувач Об’єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що військове командування не спостерігає зростання загрози на Київському напрямку останнім часом.