Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

Как известно, Украина начала строительство мощных оборонительных сооружений по всей линии фронта, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области. Зачем — рассказал Егор Чернев журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Зачем Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта

По словам Чернева, для Украины существует угроза нападения с территории двух стран — РФ и Беларуси, территорию которой Путин тоже может использовать для наступления. В связи с этим наше государство вынуждено строить оборонительные сооружения по всей линии фронта, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области.

"Это строится по всем правилам военного дела, какими должны быть эти сооружения. Более того, это не одна линия, а несколько линий обороны. Не будем разглашать каким именно образом, но строятся они фундаментально. Это не просто траншеи или просто окопы", — сказал депутат.

Напомним, ранее Егор Чернев рассказал, действительно ли РФ готовит "большое наступление" и пойдут ли россияне повторно в Киев.

Добавим, командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военное командование не наблюдает роста угрозы на Киевском направлении в последнее время.