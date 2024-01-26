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РФ готує "великий наступ" — Чернєв розповів, чи підуть росіяни на Київ

26 січня 2024 р. 14:13

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11:32 Україна переходить у сталеву оборону — Гайдай про зміни на фронті

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10:48 Успішні спецоперації СБУ в РФ. Яка наступна ціль — розповів Ягун в інтерв'ю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:15 Яке захворювання провокує перерваний сон — відповів лікар Комаровський

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26 січня 2024 р. 10:15
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РФ готує "великий наступ" — Чернєв розповів, чи підуть росіяни на Київ

26 січня 2024 р. 14:13

На думку західних експертів, Росія знову готується до масштабного наступу. В зоні ризику — Харків та Київ. Чи існує така загроза — розповів народний депутат Єгор Чернєв в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи підуть росіяни знову на Київ

За словами Чернєва, наразі немає жодної інформації про те, що росіяни готуються до повторного масштабного наступу. Втім, такої можливості виключати теж не можна.

"Це було б видно з концентрації військ біля кордону. Такої концентрації ані в Білорусі, ані поблизу кордону з Росією немає на сьогоднішній день", — сказав депутат.  

Водночас, Чернєв наголосив, що якісь подібні дії можуть бути після переобрання Путіна на пост президента. Після цього він має намір готувати ще одну хвилю мобілізації. На сьогоднішній день, в пріорітеті РФ — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. 

Нагадаємо, що Командувач Об’єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що військове командування не спостерігає зростання загрози на Київському напрямку останнім часом.

Своєю чергою, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСК) закликають не панікувати з цього приводу. 

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14:29 У ГУР заявили, що Росія не погоджується проводити міжнародне розслідування падіння Іл-76

14:28 Арсенал зробить ставку на колишнього гравця Барселони та ПСЖ — про кого йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:15 З портів Великої Одеси вийшло 12 суден з продукцією

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