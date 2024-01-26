РФ готує "великий наступ" — Чернєв розповів, чи підуть росіяни на Київ

На думку західних експертів, Росія знову готується до масштабного наступу. В зоні ризику — Харків та Київ. Чи існує така загроза — розповів народний депутат Єгор Чернєв в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Чи підуть росіяни знову на Київ

За словами Чернєва, наразі немає жодної інформації про те, що росіяни готуються до повторного масштабного наступу. Втім, такої можливості виключати теж не можна.

"Це було б видно з концентрації військ біля кордону. Такої концентрації ані в Білорусі, ані поблизу кордону з Росією немає на сьогоднішній день", — сказав депутат.

Водночас, Чернєв наголосив, що якісь подібні дії можуть бути після переобрання Путіна на пост президента. Після цього він має намір готувати ще одну хвилю мобілізації. На сьогоднішній день, в пріорітеті РФ — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що Командувач Об’єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що військове командування не спостерігає зростання загрози на Київському напрямку останнім часом.

Своєю чергою, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСК) закликають не панікувати з цього приводу.