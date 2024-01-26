РФ готовит "большое наступление" — Чернев рассказал, пойдут ли россияне на Киев

По мнению западных экспертов, Россия снова готовится к масштабному наступлению. В зоне риска — Харьков и Киев. Существует ли такая угроза — рассказал народный депутат Егор Чернев в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Пойдут ли россияне снова на Киев

По словам Чернева, сейчас нет никакой информации о том, что россияне готовятся к повторному масштабному наступлению. Впрочем, такую возможность исключать тоже нельзя.

"Это было бы видно из концентрации войск у границы. Такой концентрации ни в Беларуси, ни вблизи границы с Россией нет на сегодняшний день", — сказал депутат.

В то же время Чернев подчеркнул, что какие-то подобные действия могут быть после переизбрания Путина на пост президента. После этого он намерен подготовить еще одну волну мобилизации. На сегодняшний день в приоритете РФ — выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военное командование не наблюдает роста угрозы на Киевском направлении в последнее время.

В свою очередь, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСК) призывают не паниковать по этому поводу.