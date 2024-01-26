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Україна переходить у сталеву оборону — Гайдай про зміни на фронті

26 січня 2024 р. 11:32

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Чому авіатроща ІЛ-76 може бути провокацією РФ, яка поточна ситуація на фронті та якої зброї не вистачає українським військовим? Ці та інші теми обговорювали голова Луганської ОВА у 2019-2023 роках разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація на фронті і чи переходить Україна в оборону

В інтерв'ю обговорювалися такі теми:

  • Авіатроща ІЛ-76: які докази вказують на провокацію РФ?
  • Як падіння ІЛ-76 вплине на обмін полонених?
  • "Запізнилися на рік" — Україна почала будувати оборонні споруди. 
  • Ситуація на фронті: на яких трьох напрямках найбільш жорсткі бої? 
  • Якої зброї не вистачає військовим?

Нагадаємо, російські окупанти дедалі частіше використовують хімічну зброю в Україні. Вони порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.

Додамо, українські військові просунулися на Запорізькому напрямку. Це сталося західніше Вербового.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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