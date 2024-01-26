Україна переходить у сталеву оборону — Гайдай про зміни на фронті

Чому авіатроща ІЛ-76 може бути провокацією РФ, яка поточна ситуація на фронті та якої зброї не вистачає українським військовим? Ці та інші теми обговорювали голова Луганської ОВА у 2019-2023 роках разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація на фронті і чи переходить Україна в оборону

В інтерв'ю обговорювалися такі теми:

Авіатроща ІЛ-76: які докази вказують на провокацію РФ?

Як падіння ІЛ-76 вплине на обмін полонених?

"Запізнилися на рік" — Україна почала будувати оборонні споруди.

Ситуація на фронті: на яких трьох напрямках найбільш жорсткі бої?

Якої зброї не вистачає військовим?

Нагадаємо, російські окупанти дедалі частіше використовують хімічну зброю в Україні. Вони порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.

Додамо, українські військові просунулися на Запорізькому напрямку. Це сталося західніше Вербового.