Україна переходить у сталеву оборону — Гайдай про зміни на фронті

Чому авіатроща ІЛ-76 може бути провокацією РФ, яка поточна ситуація на фронті та якої зброї не вистачає українським військовим? Ці та інші теми обговорювали голова Луганської ОВА у 2019-2023 роках разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.
Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Яка ситуація на фронті і чи переходить Україна в оборону
В інтерв'ю обговорювалися такі теми:
- Авіатроща ІЛ-76: які докази вказують на провокацію РФ?
- Як падіння ІЛ-76 вплине на обмін полонених?
- "Запізнилися на рік" — Україна почала будувати оборонні споруди.
- Ситуація на фронті: на яких трьох напрямках найбільш жорсткі бої?
- Якої зброї не вистачає військовим?
Нагадаємо, російські окупанти дедалі частіше використовують хімічну зброю в Україні. Вони порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.
Додамо, українські військові просунулися на Запорізькому напрямку. Це сталося західніше Вербового.