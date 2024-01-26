Украина переходит в стальную оборону — Гайдай об изменениях на фронте

Почему авиатроща ИЛ-76 может быть провокацией РФ, какая текущая ситуация на фронте и какого оружия не хватает украинским военным? Эти и другие темы обсуждали глава Луганской ОВА в 2019-2023 годах вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая ситуация на фронте и переходит ли Украина в оборону

В интервью обсуждались следующие темы:

Авиатроща ИЛ-76: какие доказательства указывают на провокацию РФ?

Как падение ИЛ-76 повлияет на обмен пленных?

"Опоздали на год" — Украина начала строить оборонительные сооружения.

Ситуация на фронте: на каких трех направлениях наиболее жесткие бои?

Какого оружия не хватает военным?

Напомним, российские оккупанты все чаще используют химическое оружие в Украине. Они нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, участником которой является Россия.

Добавим, что украинские военные продвинулись на Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.