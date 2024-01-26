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Украина переходит в стальную оборону — Гайдай об изменениях на фронте

26 января 2024 г. 11:32

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12:15 Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

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11:32 Украина переходит в стальную оборону — Гайдай об изменениях на фронте

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10:48 Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:15 Какое заболевание провоцирует прерванный сон — ответил врач Комаровский

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09:41 Как работает борьба с коррупцией в Украине — интервью с главой АРМА

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РФ готовит "большое наступление" — Чернев рассказал, пойдут ли россияне на Киев

26 января 2024 г. 14:13

Почему авиатроща ИЛ-76 может быть провокацией РФ, какая текущая ситуация на фронте и какого оружия не хватает украинским военным? Эти и другие темы обсуждали глава Луганской ОВА в 2019-2023 годах вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая ситуация на фронте и переходит ли Украина в оборону

В интервью обсуждались следующие темы:

  • Авиатроща ИЛ-76: какие доказательства указывают на провокацию РФ?
  • Как падение ИЛ-76 повлияет на обмен пленных?
  • "Опоздали на год" — Украина начала строить оборонительные сооружения.
  • Ситуация на фронте: на каких трех направлениях наиболее жесткие бои?
  • Какого оружия не хватает военным?

Напомним, российские оккупанты все чаще используют химическое оружие в Украине. Они нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, участником которой является Россия.

Добавим, что украинские военные продвинулись на Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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