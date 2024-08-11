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Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

11 серпня 2024 р. 14:13

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Після подвійного поранення на полі бою військовий ЗСУ Станіслав на псевдо "Стаф" потрапив у полон. Шліх до російського шпиталю тривав два дні і весь цей час український військовий стікав кров'ю, вимушений розраховувати тільки на власні сили. 

Про це повідомив звільнений захисник Станіслав "Стаф" Куценко в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE. 

Поранення та лікування в російському шпиталі

Після першого поранення на полі бою Станіслав Куценко чекав на евакуацію, проте побратими пробитися не змогли. В той самий час боєць дістав повторне поранення

"Я залишався там і в той момент ворог зробив скид із дрона, і потрапили мені в ногу, другий раз. І я зрозумів, що тепер я точно не змогу відійти кудись в укриття чи ближче до наших хлопців", — розповів Куценко.

За словами військового, він сам як міг надав собі першу допомогу та два дні до потрапляння у російський шпиталь просто стікав кров’ю.

"Вже в шпиталі лікарі почали нормально лікувати, навіть на здивування. Вони почали справді нормально лікувати, відносились до тебе, як до пацієнта, і не було там такого — а, ти звідти, ми тебе не будемо лікувати. На здивування, саме в шпиталі відношення було нормальним", — розповів "Стаф". 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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