Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

После двойного ранения на поле боя военный ВСУ Станислав на псевдо "Стаф" попал в плен. Путь в российскую больницу длился два дня. И все это время украинский военный истекал кровью и был вынужденный рассчитывать только на собственные силы.

Об этом сообщил освобожденный защитник Станислав "Стаф" Куценко в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Ранение и лечение в российском госпитале

После первого ранения на поле боя Станислав Куценко ждал эвакуации, однако собратья пробиться не смогли. В то же время боец получил повторное ранение.

"Я оставался там, и в тот момент враг сделал сброс с дрона, и попали мне в ногу, второй раз. И я понял, что теперь я точно не смогу отойти куда-то в укрытие или ближе к нашим ребятам", — рассказал Куценко.

По словам военного, он сам, как мог, оказал себе первую помощь и два дня до попадания в российский госпиталь просто истекал кровью.

"Уже в госпитале врачи начали нормально лечить, даже на удивление. Они начали действительно нормально лечить, относились к тебе, как к пациенту, и не было там такого — а, ты оттуда, мы тебя не будем лечить. На удивление, именно в госпитале отношение было нормальным", — рассказал "Стаф".