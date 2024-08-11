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Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

11 августа 2024 г. 14:13

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После двойного ранения на поле боя военный ВСУ Станислав на псевдо "Стаф" попал в плен. Путь в российскую больницу длился два дня. И все это время украинский военный истекал кровью и был вынужденный рассчитывать только на собственные силы.

Об этом сообщил освобожденный защитник Станислав "Стаф" Куценко в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Ранение и лечение в российском госпитале

После первого ранения на поле боя Станислав Куценко ждал эвакуации, однако собратья пробиться не смогли. В то же время боец получил повторное ранение

"Я оставался там, и в тот момент враг сделал сброс с дрона, и попали мне в ногу, второй раз. И я понял, что теперь я точно не смогу отойти куда-то в укрытие или ближе к нашим ребятам", — рассказал Куценко.

По словам военного, он сам, как мог, оказал себе первую помощь и два дня до попадания в российский госпиталь просто истекал кровью.

"Уже в госпитале врачи начали нормально лечить, даже на удивление. Они начали действительно нормально лечить, относились к тебе, как к пациенту, и не было там такого — а, ты оттуда, мы тебя не будем лечить. На удивление, именно в госпитале отношение было нормальным", — рассказал "Стаф". 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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