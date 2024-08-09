Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Влада повинна йти на перемовини будь-яким чином, щоб забрати з полону хлопців, які понад два роки перебувають у російських таборах. Умови, в яких утримуються в Росії українці, загрожують жахливими наслідками.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE повідомив звільнений захисник Станіслав "Стаф" Куценко у п'ятницю, 9 серпня.

Наслідки перебування в російському полоні

Звільнений захисник зазначив, що деякі наші хлопці вже два роки перебувають у нелюдських умовах. І чим довше це триватиме, тим гіршими будуть наслідки. Сам боєць наразі проходить реабілітацію, в нього поранення ноги.

"Ще втрата ваги, але, знову ж, вже вдома це швидко повернеться. Моральний стан в принципі нормальний, тобто, якщо там не зламався, то вдома вже точно все буде добре", — розповів захисник.

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