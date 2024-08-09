Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Офіцер 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Василь Савін заявив, що кількість росіян, які потрапляють у наш полон, значно перевищує кількість українців у російському полоні. Однак, для лідера Росії Володимира Путіна ці люди не мають жодної цінності.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Повернення з полону

"Хлопців обов'язково треба повертати за будь-яку ціну. Як я вже сказав, за мене вимагали віддати беркутівців і не віддавали. Прийшов президент Зеленський, низький уклін йому за спасіння з полону, та він не подивився на те, що непопулярне рішення, не іміджеве рішення, махнув рукою і віддав", — розповів військовий.

Він додав, що колишні співробітники "Беркуту" на той момент, вже були не потрібні Україні, адже усю необхідну інформацію вони надали.

"Він повернув патріотів. В моєму лиці — він повернув чинного бойового офіцера, а скільки бруду було вилито, що велика ціна. Я вважаю так ніхто не має права розкривати рота в

щодо полонених, обміну потрібно чи не потрібно, з тих хто сам не був у полоні. З підвалу ціна не здається великою", — додав Савін.