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Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

09 серпня 2024 р. 22:52

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23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

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22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

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21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

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21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

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Офіцер 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Василь Савін заявив, що кількість росіян, які потрапляють у наш полон, значно перевищує кількість українців у російському полоні. Однак, для лідера Росії Володимира Путіна ці люди не мають жодної цінності.

Про це він розповів в ефірі  Вечір.LIVE.

Повернення з полону

"Хлопців обов'язково треба повертати за будь-яку ціну. Як я вже сказав, за мене вимагали віддати беркутівців і не віддавали. Прийшов президент Зеленський, низький уклін йому за спасіння з полону, та він не подивився на те, що непопулярне рішення, не іміджеве рішення, махнув рукою і віддав", — розповів військовий.

Він додав, що колишні співробітники "Беркуту" на той момент, вже були не потрібні Україні, адже усю необхідну інформацію вони надали. 

"Він повернув патріотів. В моєму лиці — він повернув чинного бойового офіцера, а скільки бруду було вилито, що велика ціна. Я вважаю так ніхто не має права розкривати рота в
щодо полонених, обміну потрібно чи не потрібно, з тих хто сам не був у полоні. З підвалу ціна не здається великою", — додав Савін.

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23:26 Французька бігунка Зарбо знепритомніла під час забігу на Олімпіаді

23:12 На Сонці відбувся потужний спалах — від Північної Америки до Гаваїв вимкнувся радіозв'язок

23:10 Падіння літака у Бразилії — всі 62 людини загинули

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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