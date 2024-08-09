Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Офицер 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Василий Савин заявил, что количество попадающих в наш плен россиян значительно превышает количество украинцев в российском плену. Однако для лидера России Владимира Путина эти люди не имеют никакой ценности.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Возвращение из плена

"Ребят обязательно нужно возвращать любой ценой. Как я уже сказал за меня требовали отдать беркутовцев и не отдавали. Пришел президент Зеленский, низкий поклон ему за спасение из плена, и он не посмотрел на то, что непопулярное решение, не имиджевое решение, махнул рукой и отдал", — рассказал военный.

Он добавил, что бывшие сотрудники "Беркута" на тот момент уже были не нужны Украине, ведь всю необходимую информацию они предоставили.

"Он вернул патриотов. В моем лице он вернул действующего боевого офицера, а сколько грязи было вылито, что большая цена. Я считаю так, никто не имеет права раскрывать рот относительно пленных, обмен нужен или не нужен, из тех, кто сам не был в плену. Из подвала цена не кажется большой", — добавил Савин.