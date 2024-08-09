Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Власть должна идти на переговоры любым образом, чтобы забрать из плена ребят, более двух лет находящихся в российских лагерях. Условия, в которых содержатся в России украинцы, чреваты ужасными последствиями.

Об этом в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE сообщил освобожденный защитник Станислав "Стаф" Куценко в пятницу, 9 августа.

Последствия пребывания в российком плену

Освобожденный защитник отметил, что некоторые наши ребята уже два года находятся в нечеловеческих условиях. И чем дольше это продлится, тем хуже будут последствия. Сам боец проходит реабилитацию, у него ранение ноги.

"Еще потеря веса, но, опять же, уже дома это быстро вернется. Моральное состояние в принципе нормальное, то есть, если там не сломалось, то дома уж точно все будет хорошо", — рассказал защитник.

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