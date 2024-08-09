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Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

9 августа 2024 г. 23:24

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22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

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21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

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21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

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18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

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17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

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17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

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Власть должна идти на переговоры любым образом, чтобы забрать из плена ребят, более двух лет находящихся в российских лагерях. Условия, в которых содержатся в России украинцы, чреваты ужасными последствиями.

Об этом в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE сообщил освобожденный защитник Станислав "Стаф" Куценко в пятницу, 9 августа.

Последствия пребывания в российком плену

Освобожденный защитник отметил, что некоторые наши ребята уже два года находятся в нечеловеческих условиях. И чем дольше это продлится, тем хуже будут последствия. Сам боец проходит реабилитацию, у него ранение ноги.

"Еще потеря веса, но, опять же, уже дома это быстро вернется. Моральное состояние в принципе нормальное, то есть, если там не сломалось, то дома уж точно все будет хорошо", — рассказал защитник.

Смотри эксклюзивное интервью "Стафа" на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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