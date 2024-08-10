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Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

10 августа 2024 г. 17:09

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17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

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14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

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23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

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22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

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21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

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17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

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16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

В российском плену украинских военных жестоко пытают, морят голодом и издеваются морально. Первые три-четыре месяца — это частые допросы воинов российскими захватчиками.

Об этом рассказал военный, экс-пленный Станислав Куценко с позывным "Стаф" в интервью Новини.LIVE.

Что происходит в российском плену

По словам военного, день в российском плену начинался в шесть утра и заканчивался в 22:00, Станислав пробыл там 11 месяцев.

У некоторых украинских воинов появлялись мысли покончить жизнь самоубийством, лишь бы не быть в неволе.

Однако собратья успевали предотвратить это: объясняли, что они уже прошли такой долгий путь — воевали на фронте, выжили и впереди их ждет возвращение домой.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:59 Аварийно-спасательная операция в Константиновке завершена — в МВД назвали количество погибших

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