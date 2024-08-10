Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

В российском плену украинских военных жестоко пытают, морят голодом и издеваются морально. Первые три-четыре месяца — это частые допросы воинов российскими захватчиками.

Об этом рассказал военный, экс-пленный Станислав Куценко с позывным "Стаф" в интервью Новини.LIVE.

Что происходит в российском плену

По словам военного, день в российском плену начинался в шесть утра и заканчивался в 22:00, Станислав пробыл там 11 месяцев.

У некоторых украинских воинов появлялись мысли покончить жизнь самоубийством, лишь бы не быть в неволе.

Однако собратья успевали предотвратить это: объясняли, что они уже прошли такой долгий путь — воевали на фронте, выжили и впереди их ждет возвращение домой.