Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

В російському полоні українських військових жорстоко катують, морять голодом та знущаються морально. Перші три-чотири місяці — це часті допити воїнів російськими загарбниками.

Про це розповів військовий, експолонений Станіслав Куценко з позивним "Стаф" в інтерв'ю Новини.LIVE.

Що відбувається в російському полоні

За словами військового, день в російському полоні розпочинався о шостій ранку та закінчувався о 22:00, Станіслав пробув там 11 місяців.

У деяких українських воїнів виникали думки закінчити життя самогубством, аби лише не бути в неволі.

Однак побратими встигали запобігти цьому: пояснювали, що вони вже пройшли такий довгий шлях — воювали на фронті, вижили і попереду на них чекає повернення додому.