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Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

10 серпня 2024 р. 17:09

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Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

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22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

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21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

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21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

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В російському полоні українських військових жорстоко катують, морять голодом та знущаються морально. Перші три-чотири місяці — це часті допити воїнів російськими загарбниками.

Про це розповів військовий, експолонений Станіслав Куценко з позивним "Стаф" в інтерв'ю Новини.LIVE.

Що відбувається в російському полоні

За словами військового, день в російському полоні розпочинався о шостій ранку та закінчувався о 22:00, Станіслав пробув там 11 місяців. 

У деяких українських воїнів виникали думки закінчити життя самогубством, аби лише не бути в неволі.

Однак побратими встигали запобігти цьому: пояснювали, що вони вже пройшли такий довгий шлях — воювали на фронті, вижили і попереду на них чекає повернення додому. 

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17:27 Через обстріл росіянами села на Харківщині загинув чоловік — прокуратура розкрила подробиці

17:18 Саме час вирушити у подорож — яка ситуація з заторами на трасах Одещини

17:02 Українські гімнастки не змогли здобути медаль через помилку — хто переміг у фіналі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:59 Аварійно-рятувальна операція у Костянтинівці завершена — в МВС назвали кількість загиблих

16:55 Італійського стрибуна у висоту Тамбері забрала швидка — що сталося

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14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

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23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

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