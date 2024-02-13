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Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

13 лютого 2024 р. 10:45

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18:01 Jerry Heil розповіла, для чого насправді їде на Євробачення

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Не виключено, що до другої річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, країна-терорист Росія може влаштовувати певні провокації. Тож, у ці дні потрібно бути особливо обачними. 

Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Фабрика новин". 

Чого чекати від РФ 24 лютого

За словами Подоляка, росіяни активно ведуть себе в інформаційному просторі й шукають різні приводи, щоб дещо збільшити ракетні атаки по Україні. Однак, як наголошує, реагувати на сигнали повітряної тривоги потрібно постійно, а не лише у ці дні. 

"Безумовно вони будуть збільшувати атаки. Треба обережно відноситися до них. Вони використовують змінену тактику, вони атакують вже не стільки об'єкти інфраструктури", — сказав Подоляк. 

Що стосується реакції та заходів безпеки, які проводитиме Україна, він відмовився відповідати. Посадовець зазначив, що суспільство інформуватимуть про все по-факту. 

"Чи будуть якісь в нас заходи, то ви знаєте, що ми про це попередньо не говоримо. Будемо говорити про другу річницю на різних майданчиках, публічно", — сказав радник голови ОП. 

Нагадаємо, український журналіст Дмитро Гордон розповів, як він зустрів 24 лютого 2022 року.

Додамо, українські зірки відвідали прем'єру фільму Алана Бадоєва "Довга доба". Стрічка розповідає хроніку подій перших днів повномасштабної війни України з Росією. 

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10:40 Кораблі на чергуванні в Чорному морі — скільки "Калібрів" загрожує

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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