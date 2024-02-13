Подоляк рассказал, чего ждать от РФ на вторую годовщину вторжения 24 февраля

Не исключено, что ко второй годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля, страна-террорист Россия может устраивать определенные провокации. Так что в эти дни нужно быть особенно осмотрительными.

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью изданию "Фабрика новин".

Чего ждать от РФ 24 февраля

По словам Подоляка, россияне активно ведут себя в информационном пространстве и ищут разные поводы, чтобы несколько увеличить ракетные атаки по Украине. Однако, как отмечает, реагировать на сигналы воздушной тревоги нужно постоянно, а не только в эти дни.

"Безусловно, они будут увеличивать атаки. Надо осторожно относиться к ним. Они используют измененную тактику, они атакуют уже не столько объекты инфраструктуры", — сказал Подоляк.

Что касается реакции и мер безопасности, которые будет проводить Украина, он отказался отвечать. Чиновник отметил, что общество будут информировать обо всем по факту.

"Будут ли какие-то у нас мероприятия, то вы знаете, что мы об этом предварительно не говорим. Будем говорить о второй годовщине на разных площадках, публично", — сказал советник главы ОП.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как он встретил 24 февраля 2022 года.

Добавим, украинские звезды посетили премьеру фильма Алана Бадоева "Довга доба". Лента рассказывает о хронике событий первых дней полномасштабной войны Украины с Россией.