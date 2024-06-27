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Оборона чи наступ — військовий розповів про ситуацію на Сумщині та до чого готуються росіяни

Оборона чи наступ — військовий розповів про ситуацію на Сумщині та до чого готуються росіяни

27 червня 2024 р. 18:30

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18:30 Оборона чи наступ — військовий розповів про ситуацію на Сумщині та до чого готуються росіяни

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Армія Росії не проявляє станом на сьогодення жодних наступальних дій у Сумській області. Активність можуть проявляти лише малі диверсійно-розвідувальні групи, але Збройні сили України завдають їм вогневого ураження.

Про це розповів політолог та доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на Сумщині

За словами військовослужбовця, російські підрозділи, можливо, готуються до оборони, боячись потенційних рейдів ЗСУ у їхній тил через Сумську область. 

"Можливо, це відволікаючий маневр. Але непомітно сконцентрувати достатньо військ для наступу неможливо. Те саме стосується і Білорусі: вони там проводять навчання, перевіряють боєздатність, але військ для вторгнення недостатньо", — сказав він.

Водночас Сазонов зазначив, що як у Сумській, так і у Чернігівській областях інколи можливі рейди або заходи ворожих ДРГ, які й так постійно відбиваються.

"На тих ділянках стоять наші підрозділи, наші прикордонники, які не дають їм подальшого просування", — каже військовий.

Нагадаємо, що за словами екскомандира батальйону "Айдар", Євгена Дикого, російський наступ на Сумщину зірвався через перекидання особового складу ворога на Харківську область.

Додамо, що в ДПСУ попереджали про ймовірний наступ на цьому напрямку, аби відвернути українських захисників від інших ділянок лінії фронту. 

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