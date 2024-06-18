Військовий аналітик Дикий пояснив, чому наступ окупантів на Сумську область зірвався

Військовий аналітик Євген Дикий пояснив, чому зірвався російський наступ на Сумську область. За його словами, це сталося через те, що загарбники перекинули особовий склад на Харківську область.

Про це Євген Дикий сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 18 червня.

Наступ окупантів на Сумську область

За словами Дикого, наразі українські військові наступають на цьому напрямку, а окупанти намагаються втримати п'ятикілометрову смугу, яку вони зайняли.

Військовий аналітик зазначив, що на Харківську область загарбники кинули новобранців, а якість армії РФ дуже падає.

До того ж, техніки у противника у десять разів менше, ніж під час наступу у 2022 році.

Що ж стосується Сумщини, аналітик зауважив, що захід окупантів в Рижівку — "імітація бурхливої діяльності".

"Коли реальний наступ розвивати нема ким та чим, а про щось терміново потрібно звітувати. От Рижівка — це було смішно", — додав Дикий.

Нагадаємо, українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі. Таким чином, 30 росіян були змушені здатися в полон попри невдалі спроби порятунку.

Також в Інституті вивчення війни (ISW) заявили про успіхи ЗСУ на Харківщині. Так, попри продовження наступу російських загарбників, українські захисники витісняють ворога з територій.