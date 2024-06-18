Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

Военный аналитик Евгений Дикий объяснил, почему сорвалось российское наступление на Сумскую область. По его словам, это произошло из-за того, что захватчики перебросили личный состав на Харьковскую область.

Об этом Евгений Дикий сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 18 июня.

Наступление оккупантов на Сумскую область

По словам Дикого, сейчас украинские военные наступают на этом направлении, а оккупанты пытаются удержать пятикилометровую полосу, которую они заняли.

Военный аналитик отметил, что на Харьковскую область захватчики бросили новобранцев, а качество армии РФ сильно падает.

К тому же, техники у противника в десять раз меньше, чем во время наступления в 2022 году.

Что же касается Сумщины, аналитик отметил, что вход оккупантов в Рыжевку — "имитация бурной деятельности".

"Когда реальное наступление развивать не кем и чем, а о чем-то срочно нужно отчитываться. Вот Рыжевка — это было смешно", — добавил Дикий.

Напомним, украинские военные окружили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе. Таким образом, 30 россиян были вынуждены сдаться в плен, несмотря на неудачные попытки спасения.

Также в Институте изучения войны (ISW) заявили об успехах ВСУ на Харьковщине. Так, несмотря на продолжение наступления российских захватчиков, украинские защитники вытесняют врага с территорий.