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Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

24 червня 2024 р. 13:07

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13:07 Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

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Бойова та розвідувальна активність російських диверсійних розвідгруп у Сумській області значно знизилася. Напруженою ситуація лишається у двох прикордонних пунктах Харківської області, де досі точаться бої.

Про це розповів спікер ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на кордоні з Росією

За словами Демченка, цього вдалося досягти завдяки діям і заходам, які вживають підрозділи ЗСУ та контингенти прикордонників.

"Кількість обстрілів по Сумщині також дещо знизилась, особливо у порівнянні з весняними місяцями. Така ж сама динаміка спостерігається і по Чернігівській області, і по Харківській", — сказав він.

Водночас Демченко зауважив, що виключення на Харківщині складають напрямки, де ведуться активні бойові дії — Липці та Вовчанськ. Там ЗС РФ продовжують намагатися посилювати свої сили та засоби, але українські війська завдають по них вогневі ураження.

Нагадаємо, раніше начальник відділу організації прикордонного контролю ДПСУ Ігор Матвійчук розповів, що близько 100 ухилянтів щодня намагаються перетнути кордон.

Також стало відомо, що прикордонники фіксують протягом останнього часу нахабну поведінку злочинних груп, які допомагають ухилянтам перетнути кордон. 

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15:16 ЗСУ досі мають велику кількість танків "Булат" — у Forbes підрахували наявні машини

15:11 В Україні можуть злетіти ціни на молочні продукти та солодощі — причини

15:06 У Черкасах затримали рекетирів, які вимагали гроші у родичів полеглих воїнів ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:01 70 квартир понівечені від ракетного удару — де одесити можуть отримати допомогу

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:23 Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

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08:00 Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

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16:25 Світан заявив, що окупанти втратили темп — що відбувається на фронті

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13:14 Сазонов пояснив, яким чином військова поліція може протидіяти ТЦК