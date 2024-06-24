Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

Бойова та розвідувальна активність російських диверсійних розвідгруп у Сумській області значно знизилася. Напруженою ситуація лишається у двох прикордонних пунктах Харківської області, де досі точаться бої.

Про це розповів спікер ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на кордоні з Росією

За словами Демченка, цього вдалося досягти завдяки діям і заходам, які вживають підрозділи ЗСУ та контингенти прикордонників.

"Кількість обстрілів по Сумщині також дещо знизилась, особливо у порівнянні з весняними місяцями. Така ж сама динаміка спостерігається і по Чернігівській області, і по Харківській", — сказав він.

Водночас Демченко зауважив, що виключення на Харківщині складають напрямки, де ведуться активні бойові дії — Липці та Вовчанськ. Там ЗС РФ продовжують намагатися посилювати свої сили та засоби, але українські війська завдають по них вогневі ураження.

Нагадаємо, раніше начальник відділу організації прикордонного контролю ДПСУ Ігор Матвійчук розповів, що близько 100 ухилянтів щодня намагаються перетнути кордон.

Також стало відомо, що прикордонники фіксують протягом останнього часу нахабну поведінку злочинних груп, які допомагають ухилянтам перетнути кордон.