Активность российских ДРГ в Сумской области — Демченко сообщил об актуальной ситуации

Боевая и разведывательная активность российских диверсионных разведгрупп в Сумской области значительно снизилась. Напряженной ситуация остается в двух пограничных пунктах Харьковской области, где до сих пор ведутся бои.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация на границе с Россией

По словам Демченко, этого удалось достичь благодаря действиям и мерам, предпринимаемым подразделениями ВСУ и контингентами пограничников.

"Количество обстрелов по Сумской области также несколько снизилось, особенно по сравнению с весенними месяцами. Такая же динамика наблюдается и по Черниговской области, и по Харьковской", — сказал он.

В то же время Демченко отметил, что исключения в Харьковской области составляют направления, где ведутся активные боевые действия — Липцы и Волчанск. Там ВС РФ продолжают пытаться усиливать свои силы и средства, но украинские войска наносят по ним огневые поражения.

Напомним, ранее начальник отдела организации пограничного контроля ГНСУ Игорь Матвийчук рассказал, что около 100 уклонистов ежедневно пытаются пересечь границу.

Также стало известно, что пограничники фиксируют в последнее время наглое поведение преступных групп, помогающих уклонистам пересечь границу.