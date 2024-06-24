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Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

24 червня 2024 р. 12:02

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13:07 Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

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12:02 Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

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В Україні продовжують ліквідовувати схеми для виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Так, від початку повномасштабного вторгнення було викрито 480 таких злочинних груп. 

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Схеми для ухилянтів в Україні

"За час дії воєнного стану нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито щонайменше 480 злочинних груп — це велика кількість людей", — сказав Демченко.

За його словами, туди входили організатори й пособники, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині.

А щодо останнього випадку, коли була затримана велика кількість людей — також будуть обов'язково встановлені всі організатори і учасники цієї організації. Вони понесуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники під час огляду транспорту викрили 41 чоловіка, які намагались незаконно потрапити за кордон.

Також ми писали, що у Чернігівській області судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Він заявляв, що раніше нібито "не отримував повістки". 

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15:16 ЗСУ досі мають велику кількість танків "Булат" — у Forbes підрахували наявні машини

15:11 В Україні можуть злетіти ціни на молочні продукти та солодощі — причини

15:06 У Черкасах затримали рекетирів, які вимагали гроші у родичів полеглих воїнів ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:01 70 квартир понівечені від ракетного удару — де одесити можуть отримати допомогу

15:01 Повістка наступного дня після закінчення відстрочки — чи можливо це

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12:02 Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

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11:23 Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

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08:00 Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

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16:25 Світан заявив, що окупанти втратили темп — що відбувається на фронті

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13:14 Сазонов пояснив, яким чином військова поліція може протидіяти ТЦК