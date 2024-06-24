Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

В Україні продовжують ліквідовувати схеми для виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Так, від початку повномасштабного вторгнення було викрито 480 таких злочинних груп.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Схеми для ухилянтів в Україні

"За час дії воєнного стану нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито щонайменше 480 злочинних груп — це велика кількість людей", — сказав Демченко.

За його словами, туди входили організатори й пособники, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині.

А щодо останнього випадку, коли була затримана велика кількість людей — також будуть обов'язково встановлені всі організатори і учасники цієї організації. Вони понесуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники під час огляду транспорту викрили 41 чоловіка, які намагались незаконно потрапити за кордон.

Також ми писали, що у Чернігівській області судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Він заявляв, що раніше нібито "не отримував повістки".