Сколько схем для выезда уклонистов за границу разоблачила ГПСУ —Демченко назвал цифры

В Украине продолжают ликвидировать схемы для выезда мужчин призывного возраста за границу. Так, с начала полномасштабного вторжения было разоблачено 480 таких преступных групп.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Схемы для уклоняющихся в Украине.

"За время действия военного положения нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачены по меньшей мере 480 преступных групп — это большое количество людей", — сказал Демченко.

По его словам, туда входили организаторы и пособники, которые за средства обещали людям содействие в незаконном пересечении.

А относительно последнего случая, когда было задержано большое количество людей, также будут обязательно установлены все организаторы и участники этой организации. Они понесут уголовную ответственность.

Напомним, в Одесской области пограничники во время осмотра транспорта разоблачили 41 человека, пытавшихся незаконно попасть за границу.

Также мы писали, что в Черниговской области судили мужчину, который уклонялся от мобилизации. Он заявлял, что ранее якобы "не получал повестки".