Оборона или наступление — военный рассказал о ситуации в Сумской области и к чему готовится враг

Армия России не проявляет по состоянию на сегодняшний день никаких наступательных действий в Сумской области . Активность могут проявлять только малые диверсионно-разведывательные группы, но вооруженные силы Украины наносят им огненное поражение.

Об этом рассказал политолог и доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Ситуация в Сумской области

По словам военнослужащего, российские подразделения, возможно, готовятся к обороне, опасаясь потенциальных рейдов ВСУ в их тыл через Сумскую область.

"Возможно, это отвлекающий маневр. Но незаметно сконцентрировать достаточно войск для наступления невозможно. То же касается и Беларуси: они там проводят учения, проверяют боеспособность, но войск для вторжения недостаточно", — сказал он.

В то же время, Сазонов отметил, что как в Сумской, так и в Черниговской областях иногда возможны рейды или меры враждебных ДРГ, которые и так постоянно отражаются.

"На тех участках стоят наши подразделения, наши пограничники, которые не дают им дальнейшего продвижения", — говорит военный.

Напомним, что по словам экс-командира батальона "Айдар", Евгения Дикого, российское наступление на Сумскую область сорвалось из-за переброски личного состава врага на Харьковскую область.

Добавим, что в ГПСУ предупреждали о возможном наступлении на этом направлении, чтобы отвлечь украинских защитников от других участков линии фронта.