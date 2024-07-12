Колишня помічниця Залужного розповіла про його реакцію на звинувачення у втраті людей та територій

Експомічниця та прессекретарка колишнього головкома Збройних сил України Валерія Залужного Людмила Долгоновська, розповіла про те, як він переживав низку звинувачень у свою адресу. Зокрема, це стосується смертей бійців та втрати територій.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Альоні Савіній в проєкті "єПитання".

Як Залужний реагував на звинувачення у свій бік

"Чи дійсно йому боліло за втрату людей? Боліло. Чи намагався він утримувати території? Намагався, бо знав, якою ціною доведеться їх повертати. Чи міг він дозволити собі більше емоцій — не думаю, бо йому потрібно було далі вести війну", — каже вона.

Жінка додала, що такі звинувачення висували не тільки Залужному.

"Як це можна судити — розсудить тільки історія, бо за всією сукупністю даних потрібно робити висновки. Тільки до тієї пори ми навряд чи доживемо", — каже Долгоновська.

Нагадаємо, раніше вона розповіла про те, чи буди вихідні в Залужного, та як він відпочивав від роботи.

Крім того, експомічниця колишнього головкома розповідала й про те, хто вів його сторінки у соцмережах та писав дописи.