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Помічниця Залужного розповіла, як відпочивав "залізний генерал" та чи були в нього вихідні

Помічниця Залужного розповіла, як відпочивав "залізний генерал" та чи були в нього вихідні

11 липня 2024 р. 12:02

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"Залізний" генерал, який ніколи не спить та все помічає – саме такий образ Валерія Залужного склався для багатьох через постійну присутність головнокомандувачі у соцмережах. Чи були в головкома справжні вихідні під час перебування на посаді — з липня 2021 року до лютого 2024 року. 

Про це в інтерв'ю для "Є Питання" розповіла речниця колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Людмила Долгоновська.

Вихідні Залужного — відпочинок із родиною

За словами помічниці Валерія Залужного, за майже два роки його перебування на посаді головнокомандувача ЗСУ, в нього не було жодного вихідного дня у класичному розумінні — без телефонів та доповідей.  

"Таких в класичному розумінні "вихідний", коли ти відключаєшся — такого не могло бути, тому що головнокомандувач мінімум двічі на добу приймає доповідь і сам доповідає Верховному головнокомандувачу. Тому сказати, що все я вимкнув телефон та поїхав, а ви тут працюйте ось з Шапталою — звісно, він такого не міг зробити і постійно був в цьому режимі", — розповіла помічниця ексголовкома. 

Як саме відпочивав Залужний, коли перебував на посаді головкома, Долгоновська не відповіла.

"Не можу сказати, тому що я з ним не відпочивала. У нас були робочі стосунки. Я бачила його тільки на робочому місці. Я бачила до його призначення на посаду особисту сторінку в Facebook, ми були в друзях, і я постійно бачила світлини з дружиною десь в горах, ще якісь чудові місця. І я розуміла, що відпочинок цієї людини виглядає саме як сімейний відпочинок тобто тут для мене не було якоїсь якби загадки і навіть я ніколи не запитувала, тому що для мене це було очевидним", — поділилася Долгоновська.

За словами помічниці Залужного, він любив проводити час з дітьми, зокрема, з молодшою донькою, яка на той час ще була немовлям. Та планував після появи онуків "всіх вас тут залишити та суто бавитися з дітьми".

Нагадаємо, колишня помічниця ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Людмила Долгоновська розповіла, що саме вона вела сторінки Залужного у соцмережах: було важливим тримати нерозривний зв'язок головнокомандувача з основною цільовою аудиторією – військом. 

Також Долгоновська поділилася деталями про 17-поверховий бункер Залужного. Цю історію вона розкрила у своїй книзі "Залізний генерал. Уроки людяності".

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський 8 лютого звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На посаду нового головкома було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського

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