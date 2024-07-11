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Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

11 июля 2024 г. 12:02

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"Железный" генерал, который никогда не спит и все замечает – именно такой образ Валерия Залужного сложился для многих из-за постоянного присутствия главнокомандующих в соцсетях. Были ли у главкома настоящие выходные во время пребывания в должности — с июля 2021 года по февраль 2024 года.

Об этом в интервью для "Є Питання" рассказала спикер бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Людмила Долгоновская.

Выходные Залужного — отдых с семьей

По словам помощницы Валерия Залужного, за почти два года его пребывания в должности главнокомандующего ВСУ, у него не было ни одного выходного дня в классическом понимании — без телефонов и докладов.  

"Таких в классическом понимании "выходной", когда ты отключаешься — такого не могло быть, потому что главнокомандующий минимум дважды в сутки принимает доклад и сам докладывает Верховному главнокомандующему. Поэтому сказать, что все я выключил телефон и уехал, а вы тут работайте вот с Шапталой — конечно, он такого не мог сделать и постоянно был в этом режиме", — рассказала помощница экс-главкома. 

Как именно отдыхал Залужный, когда находился на должности главкома, Долгоновская не ответила.

"Не могу сказать, потому что я с ним не отдыхала. У нас были рабочие отношения. Я видела его только на рабочем месте. Я видела до его назначения на должность личную страницу в Facebook, мы были в друзьях, и я постоянно видела фотографии с женой где-то в горах, еще какие-то замечательные места. И я понимала, что отдых этого человека выглядит именно как семейный отдых, здесь для меня не было какой-то как бы загадки и даже я никогда не спрашивала, потому что для меня это было очевидным", — поделилась Долгоновская.

По словам помощницы Залужного, он любил проводить время с детьми, в частности, с младшей дочерью, которая в то время еще была младенцем. И планировал после появления внуков "всех вас здесь оставить и чисто играть с детьми".

Напомним, бывшая помощница эксголовнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Людмила Долгоновская рассказала, что именно она вела страницы Залужного в соцсетях: было важно держать неразрывную связь главнокомандующего с основной целевой аудиторией — армией.

Также Долгоновская поделилась деталями о 17-этажном бункере Залужного. Эту историю она раскрыла в своей книге "Железный генерал. Уроки человечности".

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На должность нового главка был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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