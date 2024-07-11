Сторінки Залужного в соцмережах — хто писав пости та який образ створювали

До початку повномасштабного вторгнення Валерій Залужний був не досить медійною особою та все змінилося після 24 лютого 2022 року. Instagram та Facebook-сторінка головнокомандувача ЗСУ стали мегапопулярними. Хто вів соцмережі ексголовкома та яку мету переслідували пости.

Про це в інтерв'ю для "Є Питання" розповіла речниця колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Людмила Долгоновська.

Генерал Залужний — в Facebook та Instagram

За словами Долгоновської, спочатку існувала тільки сторінка у Facebook, пізніше відкрили акаунт в Telegram і в Twitter, коли зрозуміли, що треба мовити на ширшій аудиторії і де ці аудиторії перебувають.

Як розповіла речниця ексголовкома, мета цієї присутності в соціальних мережах була не промоція генерала Залужного, а інформування про діяльність посадової особи і в його обличчі діяльність збройних сил. Було важливим тримати нерозривний зв'язок головнокомандувача з основною цільовою аудиторією – військом.

"Головний принцип, з яким головнокомандувач почав свою діяльність на посаді, коли зібрав військове керівництво на першу нараду і сказав: "В мене до вас головне прохання — поверніться обличчям до людей". Він завжди говорив про те, що треба бути людьми і треба бачити в підлеглих та колегах передусім особистість людини, а вже потім функцію. І нам було важливо це відобразити, такий образ батька", — розповіла Долгоновська.

Нагадаємо, колишня помічниця ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Людмила Долгоновська розповіла деталі про його 17-поверховий бункер. Цю історію вона також розкрила в своїй книзі "Залізний генерал. Уроки людяності".

Як повідомило джерело в оточенні Залужного, колишній головнокомандувач Збройними силами України вже розпочав роботу у Великій Британії. Він обійняв посаду посла.

Раніше ми повідомляли, що за кілька днів до від'їзду до Великої Британії Залужний оприлюднив романтичну світлину зі своєю дружиною.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський 8 лютого звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На посаду нового головкома було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.