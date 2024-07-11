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Страницы Залужного в соцсетях — кто писал посты и какой образ создавали

Страницы Залужного в соцсетях — кто писал посты и какой образ создавали

11 июля 2024 г. 10:52

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08:00 Вероятность получения Украиной приглашения в НАТО и разрешения на удары по России — эфир Новини.LIVE

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16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

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12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России

До начала полномасштабного вторжения Валерий Залужный не был медийным лицом, но все изменилось после 24 февраля 2022 года. Instagram и Facebook-страница главнокомандующего ВСУ стали мегапопулярными. Кто вел соцсети эксголовкома и какую цель преследовали посты.

Об этом в интервью для "Є Вопрос" рассказала спикер бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Людмила Долгоновская

Генерал Залужный — в Facebook и Instagram

По словам Долгоновской, сначала существовала только страница в Facebook, позже открыли аккаунт в Telegram и в Twitter, когда поняли, что надо говорить на более широкой аудитории и где эти аудитории находятся. 

Как рассказала пресс-секретарь экс-главкома, цель этого присутствия в социальных сетях была не продвижение генерала Залужного, а информирование о деятельности должностного лица и в его лице деятельности вооруженных сил. Было важным держать неразрывную связь главнокомандующего с основной целевой аудиторией - войском. 

"Главный принцип, с которым главнокомандующий начал свою деятельность в должности, когда собрал военное руководство на первое совещание и сказал: "У меня к вам главная просьба - повернитесь лицом к людям". Он всегда говорил о том, что надо быть людьми и надо видеть в подчиненных и коллегах прежде всего личность человека, а уже потом функцию. И нам было важно это отразить, такой образ отца", — рассказала Долгоновская.  

Напомним, бывшая помощница эксголовнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Людмила Долгоновская рассказала детали о его 17-этажном бункере. Эту историю она также раскрыла в своей книге "Железный генерал. Уроки человечности".

Как сообщил источник в окружении Залужного, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины уже приступил к работе в Великобритании. Он занял должность посла.

Ранее мы сообщали, что за несколько дней до отъезда в Великобританию Залужный обнародовал романтическое фото со своей женой.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На должность нового главкома был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский

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12:25 Стало известно, был ли готов Залужный к полномасштабному вторжению России