Бывшая помощница Залужного рассказала о его реакции на обвинения в потере людей и территорий

Экс-помощница и пресс-секретарь бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Людмила Долгоновская рассказала о том, как он переживал ряд обвинений в свой адрес. В частности это касается смертей бойцов и потери территорий.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Алене Савиной в проекте "єПитання".

Как Залужный реагировал на обвинения в свою сторону

"Действительно ли ему болело за потерю людей? Болело. Пытался ли он удерживать территории? Пытался, потому что знал, какой ценой придется их возвращать. Мог ли он позволить себе больше эмоций — не думаю, потому что ему нужно было дальше вести войну", — говорит она.

Женщина добавила, что такие обвинения выдвигали не только Залужному.

"Как это можно судить — рассудит только история, потому что по всей совокупности данных нужно делать выводы. Только до тех пор мы вряд ли доживем", — говорит Долгоновская.

Напомним, ранее она рассказала о том, были ли выходные у Залужного и как он отдыхал от работы.

Кроме того, экс-помощница бывшего главкома рассказывала о том, кто вел его страницы в соцсетях, и писал сообщения.