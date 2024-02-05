Каспаров розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

Війна в Україні може завершитися лише повним крахом путінського режиму та розгромом Російської Федерації, жодних інших варіантів немає. Фінал бойових дій буде ще не скоро і малоймовірно, що у цьому році.

Таку думку висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Галині Остаповець.

Яким буде завершення війни в Україні

"Війна закінчиться не скоро, війна закінчиться лише розгромом путінської Росії і крахом путінського режиму. Ніяких жодних інших варіантів закінчення війни і відновлення цілісності України немає. Вона завтра не закінчиться і в цьому році війна не закінчиться", — сказав Каспаров.

У цьому контексті він зазначив, що можливе закінчення активної фази бойових дій хоча б тому, що ресурси з обох сторін не безкінечні.

"Якби там Путін не дув щоки, але й російські ресурси не безкінечні. Не будемо забувати, що Путін все таки не йде на ризик загальної мобілізації. Плюс в Росії вже кадровий голод існує", — додав Каспаров.

До того ж, на його думку, якимось чином діють санкції і їх продовжать посилювати.

Нагадаємо, Гаррі Каспаров жорстко розкритикував США та інші іноземні країни, які знали про плани Володимира Путіна, але жодним чином не зупинили війну в Україні.