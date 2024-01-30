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Як може закінчитися війна в Україні та напад Росії на НАТО — ефір Новини.LIVE

30 січня 2024 р. 19:18

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19:18Як може закінчитися війна в Україні та напад Росії на НАТО — ефір Новини.LIVE

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19:18 Як може закінчитися війна в Україні та напад Росії на НАТО — ефір Новини.LIVE

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18:33 Яка їжа впливає на якість сну — Комаровський назвав продукти, які краще не їсти

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18:10 Хто пускає чутки про відставку Залужного — ефір Новини.LIVE

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17:23 Коли відбудеться зустріч Орбана та Зеленського — Гришина розповіла деталі

Text

16:10 "Вкид" про звільнення Залужного — чи є ознаки відставки головкома ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:15 У ВР створять комісію з питань функціонування Києва — депутат назвав її обов'язки

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14:12 Через що виникають проблеми зі шкірою — Комаровський назвав дві головні причини

Text

13:09 Гришина розповіла, чи вдалося вирішити питання нацменшин між Україною та Угорщиною

Text

11:16 Що буде, якщо Залужний піде з посади головкома ЗСУ — відповів аналітик Попович

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Гостем студії Вечір.LIVE став військовий аналітик Петро Черник. Разом з ведучою експерт обговорить можливий напад Росії на Північноатлантичний альянс та спрогнозує сценарії закінчення бойових дій в Україні, а також розгляне перспективи створення власної армії Євросоюзу.

Подивитися ефір, який розпочався о 19:00 можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Військовий аналітик, полковник Петро Черник став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко говорили про плани та сценарії завершення війни, війну НАТО з Росією, загибель і знищення Росії як імперії та перспективи створення власної армії ЄС.

Нагадаємо, у разі поразки України у війні, Росія може здійснити напад на НАТО. Тим часом Європа готується до можливих нападів Путіна.

Додамо, Росія планує ініціювати різні провокації на кордонах НАТО. Тому у Литві вже чекають на агресивну риторику з боку Кремля.

Раніше ми писали, що за результатами опитування INSA, в Німеччині кожен другий житель занепокоєний можливим нападом російського диктатора Володимира Путіна на Європейський Союз. Показники виглядають таким чином, що 46% німців стурбовані війною, яка може відбутися в ЄС, а 44% не переймаються такими подіями.

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19:15 В яслах на Одещині знову планують будівництво укриття після перевірок ОВА

19:09 Буданов відповів, чи закінчиться війна в цьому році

19:02 Лунін чи Кепа — президент Реала вирішив, кого залишить у клубі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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