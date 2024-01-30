Як може закінчитися війна в Україні та напад Росії на НАТО — ефір Новини.LIVE

Гостем студії Вечір.LIVE став військовий аналітик Петро Черник. Разом з ведучою експерт обговорить можливий напад Росії на Північноатлантичний альянс та спрогнозує сценарії закінчення бойових дій в Україні, а також розгляне перспективи створення власної армії Євросоюзу.

Подивитися ефір, який розпочався о 19:00 можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Військовий аналітик, полковник Петро Черник став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко говорили про плани та сценарії завершення війни, війну НАТО з Росією, загибель і знищення Росії як імперії та перспективи створення власної армії ЄС.

Нагадаємо, у разі поразки України у війні, Росія може здійснити напад на НАТО. Тим часом Європа готується до можливих нападів Путіна.

Додамо, Росія планує ініціювати різні провокації на кордонах НАТО. Тому у Литві вже чекають на агресивну риторику з боку Кремля.

Раніше ми писали, що за результатами опитування INSA, в Німеччині кожен другий житель занепокоєний можливим нападом російського диктатора Володимира Путіна на Європейський Союз. Показники виглядають таким чином, що 46% німців стурбовані війною, яка може відбутися в ЄС, а 44% не переймаються такими подіями.