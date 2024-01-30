Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

Гостем студии Вечір.LIVE стал военный аналитик Петр Черник. Вместе с ведущей эксперт обсудит возможное нападение России на Североатлантический альянс и спрогнозирует сценарии окончания боевых действий в Украине, а также рассмотрит перспективы создания собственной армии Евросоюза.

Посмотреть эфир, который начался в 19:00, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Военный аналитик, полковник Петр Черник стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко говорили о планах и сценариях завершения войны, войне НАТО с Россией, гибели и уничтожении России как империи и перспективах создания собственной армии ЕС.

Напомним, в случае поражения Украины в войне, Россия может совершить нападение на НАТО. Тем временем Европа готовится к возможным нападениям Путина.

Добавим, Россия планирует инициировать различные провокации на границах НАТО. Поэтому в Литве уже ждут агрессивную риторику со стороны Кремля.

Ранее мы писали, что по результатам опроса INSA, в Германии каждый второй житель обеспокоен возможным нападением российского диктатора Владимира Путина на Европейский Союз. Показатели выглядят таким образом, что 46% немцев озабочены войной, которая может произойти в ЕС, а 44% не беспокоятся о таких событиях.