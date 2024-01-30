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Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

30 января 2024 г. 19:18

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20:19Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

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19:18Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

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18:33 Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть

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Новость с видео

18:10Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

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17:23 Когда состоится встреча Орбана и Зеленского – Гришина рассказала детали

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16:10 "Вброс" об увольнении Залужного — есть ли признаки отставки главкома ВСУ

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15:15 В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева — депутат назвал ее обязанности

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14:12 Отчего возникают проблемы с кожей — Комаровский назвал две главные причины

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13:09 Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

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11:16 Что будет, если Залужный уйдет с должности главкома ВСУ — ответил аналитик Попович

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20:19 Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

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19:18 Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:33 Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть

Text
Новость с видео

18:10 Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

Text

17:23 Когда состоится встреча Орбана и Зеленского – Гришина рассказала детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:10 "Вброс" об увольнении Залужного — есть ли признаки отставки главкома ВСУ

Text

15:15 В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева — депутат назвал ее обязанности

Text

14:12 Отчего возникают проблемы с кожей — Комаровский назвал две главные причины

Text

13:09 Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

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11:16 Что будет, если Залужный уйдет с должности главкома ВСУ — ответил аналитик Попович

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Гостем студии Вечір.LIVE стал военный аналитик Петр Черник. Вместе с ведущей эксперт обсудит возможное нападение России на Североатлантический альянс и спрогнозирует сценарии окончания боевых действий в Украине, а также рассмотрит перспективы создания собственной армии Евросоюза.

Посмотреть эфир, который начался в 19:00, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Военный аналитик, полковник Петр Черник стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко говорили о планах и сценариях завершения войны, войне НАТО с Россией, гибели и уничтожении России как империи и перспективах создания собственной армии ЕС.

Напомним, в случае поражения Украины в войне, Россия может совершить нападение на НАТО. Тем временем Европа готовится к возможным нападениям Путина.

Добавим, Россия планирует инициировать различные провокации на границах НАТО. Поэтому в Литве уже ждут агрессивную риторику со стороны Кремля.

Ранее мы писали, что по результатам опроса INSA, в Германии каждый второй житель обеспокоен возможным нападением российского диктатора Владимира Путина на Европейский Союз. Показатели выглядят таким образом, что 46% немцев озабочены войной, которая может произойти в ЕС, а 44% не беспокоятся о таких событиях.

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20:33 Судаков договорился с Шахтером о новом контракте с клаусулой

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