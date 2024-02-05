Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине arrow

Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

5 февраля 2024 г. 19:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:00Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Text

15:00 Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

Text

14:00 Что будет с законопроектом о мобилизации в случае смены руководства ВСУ — депутат ответил

Text

13:00 Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

Text

12:03 Когда откроют метро в Киеве и во сколько обойдется ремонт — интервью с Витренко

Text

20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Text

15:00 Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

Text

14:00 Что будет с законопроектом о мобилизации в случае смены руководства ВСУ — депутат ответил

Text

13:00 Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

Text

12:03 Когда откроют метро в Киеве и во сколько обойдется ремонт — интервью с Витренко

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов

31 января 2024 г. 17:07

Война в Украине может завершиться только полным крахом путинского режима и разгромом Российской Федерации, никаких вариантов нет. Финал боевых действий будет еще не скоро и маловероятно, что в этом году.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью ведущей Новини.LIVE Галине Остаповец.

Каким будет завершение войны в Украине

"Война закончится не скоро, война закончится только разгромом путинской России и крахом путинского режима. Никаких других вариантов окончания войны и восстановления целостности Украины нет. Она завтра не закончится и в этом году война не закончится", — сказал Каспаров.

В этом контексте он отметил, что возможно окончание активной фазы боевых действий, хотя бы потому, что ресурсы с обеих сторон не бесконечны.

"Как бы Путин не надувал щеки, но и российские ресурсы не бесконечны. Не будем забывать, что Путин все же не идет на риск общей мобилизации. Плюс в России уже кадровый голод существует", — добавил Каспаров.

К тому же, по его мнению, каким-то образом действуют санкции и их продолжат усиливать.

Напомним, Гарри Каспаров подверг жесткой критике США и другие иностранные страны, которые знали о планах Владимира Путина, но никоим образом не остановили войну в Украине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

19:59 С временно оккупированной Херсонщины вернули еще двоих детей — детали эвакуации

Новость с видео

19:53 Сунак ответил, готова ли Британия к защите в случае нападения РФ

19:50 ТОП-10 автобрендов, которые продают самые безопасные автомобили в мире

19:37 В Киеве уже весной могут поднять тарифы на воду — какая будет стоимость

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

19:37 Активист Стерненко показал кадры уничтожения бойцов РФ украинскими десантниками

19:28 Роналду возвращается в Реал — что известно

Новость с фото

19:20 Одесские прокуроры помешали приватизации санатория "Куяльник" — детали

19:18 На Закарпатье мужчина прыгнул под колеса авто пограничников — подробности

19:16 Нардеп заявил, что уклонисты от мобилизации должны искать другую страну для жизни

19:59 С временно оккупированной Херсонщины вернули еще двоих детей — детали эвакуации

Новость с видео

19:53 Сунак ответил, готова ли Британия к защите в случае нападения РФ

19:50 ТОП-10 автобрендов, которые продают самые безопасные автомобили в мире

19:37 В Киеве уже весной могут поднять тарифы на воду — какая будет стоимость

Новость с видео

19:37 Активист Стерненко показал кадры уничтожения бойцов РФ украинскими десантниками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:28 Роналду возвращается в Реал — что известно

Новость с фото

19:20 Одесские прокуроры помешали приватизации санатория "Куяльник" — детали

19:18 На Закарпатье мужчина прыгнул под колеса авто пограничников — подробности

19:16 Нардеп заявил, что уклонисты от мобилизации должны искать другую страну для жизни

19:15 Очереди на границе Украины — на каком КПП наибольшее скопление авто 5 февраля

06:30 "Ивановец" последовал за крейсером "Москва" — что известно об очередном морском успехе Украины

Эксклюзив

06:01 Тайные переговоры США с Россией и окончание войны: интервью Гарри Каспарова

4 февраля 2024
Новость с видео

19:15 Сможет ли Украина получить замороженные активы РФ — мнение политолога

Новость с видео

17:15 Кто рискует остаться без брони — одесский юрист рассказал о новом законопроекте

3 февраля 2024
Новость с видео

19:45 Опоздание из-за воздушной тревоги — могут ли уволить с работы

Новость с видео

19:15 Почему не заработал американский ленд-лиз для Украины — мнение политолога

06:30 Новый законопроект о мобилизации — какие нормы могут стать проблемой для Украины

Эксклюзив

06:01 Слабость Запада и безнаказанность Путина — больше интервью Гарри Каспарова

2 февраля 2024
Эксклюзив

21:00 Самый дорогой долгострой — расследование проекта "Наша Справа" о строительстве Подольского моста

Новость с фото

13:40 Массовый протест фермеров в Брюсселе — получили ли митингующие, что хотели

Text

20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Text

15:00 Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

Text

14:00 Что будет с законопроектом о мобилизации в случае смены руководства ВСУ — депутат ответил

Text

13:00 Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

Text

12:03 Когда откроют метро в Киеве и во сколько обойдется ремонт — интервью с Витренко