Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Война в Украине может завершиться только полным крахом путинского режима и разгромом Российской Федерации, никаких вариантов нет. Финал боевых действий будет еще не скоро и маловероятно, что в этом году.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью ведущей Новини.LIVE Галине Остаповец.

Каким будет завершение войны в Украине

"Война закончится не скоро, война закончится только разгромом путинской России и крахом путинского режима. Никаких других вариантов окончания войны и восстановления целостности Украины нет. Она завтра не закончится и в этом году война не закончится", — сказал Каспаров.

В этом контексте он отметил, что возможно окончание активной фазы боевых действий, хотя бы потому, что ресурсы с обеих сторон не бесконечны.

"Как бы Путин не надувал щеки, но и российские ресурсы не бесконечны. Не будем забывать, что Путин все же не идет на риск общей мобилизации. Плюс в России уже кадровый голод существует", — добавил Каспаров.

К тому же, по его мнению, каким-то образом действуют санкции и их продолжат усиливать.

Напомним, Гарри Каспаров подверг жесткой критике США и другие иностранные страны, которые знали о планах Владимира Путина, но никоим образом не остановили войну в Украине.