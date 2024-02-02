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Могли зупинити війну — Каспаров жорстко розкритикував США та Байдена

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У США знали про плани Володимира Путіна та вторгнення РФ в Україну, але нічого не зробили для того, щоб це зупинити. Ба більше, конфлікти та війни, які наразі відбуваються у світі, це результат слабкості Сполучених Штатів. 

Про це заявив російський опозиціонер, засновник форуму "Свободная Россия" Гаррі Каспаров в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Галині Остаповець. 

Каспаров розкритикував слабкість Заходу

"Чи можна було зупинити? Звісно, можна. Американці знали, що вторгнення буде, але нічого не було зроблено, щоб вторгнення зупинити", — сказав Каспаров. 

Ба більше, за словами опозиціонера, 2 лютого 2022 року генерал Марк Міллі під час виступу в Конгресі США висловився проти надання Україні серйозної зброї. Пентагон вважав, що країна не протримається більше двох тижнів, а все те озброєння залишиться в росіян. 

"Мені здається, це бридко слухати від людини, яка за півроку до того залишила американської зброї на мільярди доларів в руках бандитів з Талібану", — додав опозиціонер. 

Каспаров вважає, що у випадку війни в Україні слабкість США провокує РФ на більш серйозні дії. Путін впевнений, що за них йому нічого не буде, а санкції — це не те, що здатне його зупинити. 

"Дії Путін пов'язані з реакцією Заходу. У лютому він був впевнений, що йому нічого не буде. Всі ці Байдени, Шольци. Ми, на сьогоднішній день, маємо справу з людьми, калібр яких не здатен ухвалювати історичні рішення", — наголосив Каспаров. 

Крім того, конфлікти та війни, які зараз відбуваються в світі — це наслідок слабкості США. 

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку по Україні.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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