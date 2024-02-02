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Могли остановить войну — Каспаров жестко раскритиковал США и Байдена

2 февраля 2024 г. 19:21

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18:04 Какая демография в Украине и России — ученый в эфире Новини.LIVE

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17:43 Девять лет без Скрябина — киевляне вспомнили и спели легендарные хиты исполнителя

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16:20 Превышал арсенал Англии, Франции и Китая — Каспаров о ядерном потенциале Украины

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15:18 Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

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В США знали о планах Владимира Путина и вторжении РФ в Украину, но ничего не сделали для того, чтобы остановить это. Более того, конфликты и войны, которые сейчас происходят в мире, это результат слабости Соединенных Штатов.

Об этом заявил российский оппозиционер, основатель форума "Свободная Россия" Гарри Каспаров в интервью ведущей Новини.LIVE Галине Остаповец.

Каспаров раскритиковал слабость Запада

"Можно ли было остановить? Конечно, можно. Американцы знали, что вторжение будет, но ничего не было сделано, чтобы вторжение остановить", — сказал Каспаров.

Более того, по словам оппозиционера, 2 февраля 2022 года генерал Марк Милли во время выступления в Конгрессе США высказался против предоставления Украине серьезного оружия. Пентагон считал, что страна не продержится больше двух недель, а все это вооружение останется у россиян.

"Мне кажется, это омерзительно слушать от человека, который за полгода до этого оставил американское оружие на миллиарды долларов в руках бандитов из Талибана", — добавил оппозиционер.

Каспаров считает, что в случае войны в Украине слабость США провоцирует РФ на более серьезные действия. Путин уверен, что за них ему ничего не будет, а санкции — это не то, что способно остановить его.

"Действия Путин связаны с реакцией Запада. В феврале он был уверен, что ему ничего не будет. Все эти Байдены, Шольцы. Мы, на сегодняшний день, имеем дело с людьми, калибр которых не способен принимать исторические решения", — подчеркнул Каспаров.

Кроме того, конфликты и войны, которые сейчас происходят в мире, — это следствие слабости США.

Напомним, российский президент Владимир Путин считает, что США не решатся ответить на ядерную атаку по Украине.

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18:04 Какая демография в Украине и России — ученый в эфире Новини.LIVE

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16:20 Превышал арсенал Англии, Франции и Китая — Каспаров о ядерном потенциале Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:18 Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

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14:11 Игнат рассказал, как изменились российские ракеты и что с ними не так

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13:13 Тарифы на электричество в 2024-м вырастут — эксперт назвал этапы повышения

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11:12 Дипломат сделал прогноз по войне в Украине на ближайшие два года