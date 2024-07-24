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Якою буде зима в Україні і що планує РФ — думка нардепа

Якою буде зима в Україні і що планує РФ — думка нардепа

24 липня 2024 р. 21:38

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Росіяни робитимуть все можливе і неможливе, щоб зробити зиму нестерпною для українців. Тому до цього мають готуватися усі.

Про це в ефірі Вечір.Live заявив голова підкомітету з питань ЖКП Сергій Нагорняк.

Який план Росії

Він зазначив, що ворог відслідковує і бачить, наскільки складно українці переживають обмеження електроенергії, які відбуваються навіть в липні. Зима ж буде важче. За його словами, Росія робитиме все, щоб примусити українців до миру на своїх умовах.

"Влітку сонячний день довше і можна все ж таки пережити ці відключення. Зима буде дійсно складною і росіяни робитимуть все можливе, аби примусити українців до миру на їхніх умовах", — сказав народний депутат.

Сергій Нагорняк додав, що у першу чергу українці мають бути морально стійкими. Водночас наголосив, що зараз наші люди почали забувати, що сам обстріли РФ спричинили відключення. Тому він закликав українців не шукати винних у відсутності електроенергії всередині країни.

"Сьогодні 8 з 10 українців шукають винних всередині країни: чому не працює в тому чи іншому місці, чому збільшені відключення, чому меньше відключень і так інше. Але люди дуже часто забувають, що причиною сьогоднішніх обмежень в Україні якраз є Російська Федерація, яка на постійній основі обстрілює нашу енергетику. І сьогодні, і вчора, і в останні місяці. Тому маємо готуватися всі", — резюмував Нагорняк.

Нагадаємо, що на думку народної депутатки Анни Скороход (група "За майбутнє"), взимку тривалих відключень світла по 8 годин, як зараз, не буде. Вона сподівається на відключення тривалістю від трьох до чотирьох годин за умови, якщо ворог не завдаватиме сильних обстрілів.

Раніше ми писали, як змінились удари РФ по енергетиці за два роки війни і чому енергетичні потужності вдавалося відновлювати оперативно.

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22:40 У Харківській області сталася стрілянина у військовому підрозділі — є загиблі та поранені

22:35 Водіїв закликають негайно забрати три речі зі своїх авто через аномальну спеку

22:35 У Києві жінка викинула з вікна кішку — з'явилися нові подробиці інциденту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:17 Години зі світлом на Одещині завтра — енергетики дали графіки відключень

22:12 Вступ до ВНЗ під час воєнного стану в Україні — чи можна це зробити без військового квитка

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