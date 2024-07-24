Якою буде зима в Україні і що планує РФ — думка нардепа

Росіяни робитимуть все можливе і неможливе, щоб зробити зиму нестерпною для українців. Тому до цього мають готуватися усі.

Про це в ефірі Вечір.Live заявив голова підкомітету з питань ЖКП Сергій Нагорняк.

Який план Росії

Він зазначив, що ворог відслідковує і бачить, наскільки складно українці переживають обмеження електроенергії, які відбуваються навіть в липні. Зима ж буде важче. За його словами, Росія робитиме все, щоб примусити українців до миру на своїх умовах.

"Влітку сонячний день довше і можна все ж таки пережити ці відключення. Зима буде дійсно складною і росіяни робитимуть все можливе, аби примусити українців до миру на їхніх умовах", — сказав народний депутат.

Сергій Нагорняк додав, що у першу чергу українці мають бути морально стійкими. Водночас наголосив, що зараз наші люди почали забувати, що сам обстріли РФ спричинили відключення. Тому він закликав українців не шукати винних у відсутності електроенергії всередині країни.

"Сьогодні 8 з 10 українців шукають винних всередині країни: чому не працює в тому чи іншому місці, чому збільшені відключення, чому меньше відключень і так інше. Але люди дуже часто забувають, що причиною сьогоднішніх обмежень в Україні якраз є Російська Федерація, яка на постійній основі обстрілює нашу енергетику. І сьогодні, і вчора, і в останні місяці. Тому маємо готуватися всі", — резюмував Нагорняк.

Нагадаємо, що на думку народної депутатки Анни Скороход (група "За майбутнє"), взимку тривалих відключень світла по 8 годин, як зараз, не буде. Вона сподівається на відключення тривалістю від трьох до чотирьох годин за умови, якщо ворог не завдаватиме сильних обстрілів.

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