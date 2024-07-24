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По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

24 липня 2024 р. 00:09

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23 липня 2024
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19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді

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18:47 Гончаренко заявив, що своїми діями Верховна Рада вчиняє дезертирство

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16:15 Експерт назвав причину дефіциту ракет до ЗРК

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13:00 Підготовка вбивства Фаріон та удар дронами по Криму — ефір День.LIVE

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Тривалих відключень світла взимку по 8 годин, як зараз, не буде. Нардепка Анна Скороход сподівається на відключення тривалістю від трьох до чотирьох годин. Єдина умова — якщо не буде сильних обстрілів. 

Про це народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 23 липня. 

Відключення світла взимку — прогноз 

За словами Анни Скороход, світло взимку в оселях українців не буде по 3-4 години на добу. Тривалих відключень вдасться уникнути за єдиної умови — якщо не буде нових обстрілів з боку РФ. 

"Якщо ми не отримаємо нових влучних обстрілів, а я сподіваюся, що ми їх не отримаємо, то ситуація до зими маж стабілізуватися. Сильних відключень не буде", — запевняє нардепка. 

Нагадаємо, за даними ДТЕК, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.

Також у ДТЕК пояснили, чому світло вимикають навіть вночі. За даними відомства, брак електроенергії цілодобовий. Окрім того, вночі гідроелектростанції закачують воду, а сонячні електростанції не допомагають чистими кіловатами.

Раніше ми писали, на скільки здорожчали генератори в Україні та яка їх вартість за кордоном. 

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