По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

Тривалих відключень світла взимку по 8 годин, як зараз, не буде. Нардепка Анна Скороход сподівається на відключення тривалістю від трьох до чотирьох годин. Єдина умова — якщо не буде сильних обстрілів.

Про це народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 23 липня.

Відключення світла взимку — прогноз

За словами Анни Скороход, світло взимку в оселях українців не буде по 3-4 години на добу. Тривалих відключень вдасться уникнути за єдиної умови — якщо не буде нових обстрілів з боку РФ.

"Якщо ми не отримаємо нових влучних обстрілів, а я сподіваюся, що ми їх не отримаємо, то ситуація до зими маж стабілізуватися. Сильних відключень не буде", — запевняє нардепка.

Нагадаємо, за даними ДТЕК, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.

Також у ДТЕК пояснили, чому світло вимикають навіть вночі. За даними відомства, брак електроенергії цілодобовий. Окрім того, вночі гідроелектростанції закачують воду, а сонячні електростанції не допомагають чистими кіловатами.

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