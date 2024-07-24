По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

Длительных отключений света зимой по 8 часов, как сейчас, не будет. Нардеп Анна Скороход надеется на отключение от трех до четырех часов. Единственное условие — если не будет сильных обстрелов.

Об этом народный депутат группы "За будущее" Анна Скороход заявила в эфире Вечір.LIVE во вторник, 23 июля.

Отключение света зимой — прогноз

По словам Анны Скороход, свет зимой в домах украинцев не будет по 3-4 часа в сутки. Длительных отключений удастся избежать при единственном условии — если не будет новых обстрелов со стороны РФ.

"Если мы не получим новых точных обстрелов, а я надеюсь, что мы их не получим, то ситуация к зиме может стабилизироваться. Сильных отключений не будет", — уверяет нардеп.

Напомним, по данным ДТЭК, если сравнивать удары России по энергосистеме Украины этого года и прошлого, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт.

Также в ДТЭК объяснили, почему свет выключают даже ночью. По данным ведомства, электроэнергии не хватает круглые сутки. Кроме того, ночью гидроэлектростанции закачивают воду, а солнечные электростанции не помогают чистыми киловаттами.

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