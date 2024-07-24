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По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

24 июля 2024 г. 0:09

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00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

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18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

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17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

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16:15 Эксперт назвал причину дефицита ракет к ЗРК

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13:00 Подготовка убийства Фарион и удар дронами по Крыму — эфир День.LIVE

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12:52 Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

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08:00 Увеличение военного сбора и визит Кулебы в Китай — эфир Ранок.LIVE

22 июля 2024
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23:50 Нардеп рассказал, сколько мощностей энергогенерации Украины смогут восстановить до конца года

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

Text

18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

Text

18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

Text

17:50 Сбитие российского самолета и мощное заявление Залужного — эфир Вечір.LIVE

Text

16:15 Эксперт назвал причину дефицита ракет к ЗРК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Подготовка убийства Фарион и удар дронами по Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:52 Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

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08:00 Увеличение военного сбора и визит Кулебы в Китай — эфир Ранок.LIVE

22 июля 2024
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23:50 Нардеп рассказал, сколько мощностей энергогенерации Украины смогут восстановить до конца года

Длительных отключений света зимой по 8 часов, как сейчас, не будет. Нардеп Анна Скороход надеется на отключение от трех до четырех часов. Единственное условие — если не будет сильных обстрелов.

Об этом народный депутат группы "За будущее" Анна Скороход заявила в эфире Вечір.LIVE во вторник, 23 июля.

Отключение света зимой  прогноз

По словам Анны Скороход, свет зимой в домах украинцев не будет по 3-4 часа в сутки. Длительных отключений удастся избежать при единственном условии — если не будет новых обстрелов со стороны РФ. 

"Если мы не получим новых точных обстрелов, а я надеюсь, что мы их не получим, то ситуация к зиме может стабилизироваться. Сильных отключений не будет", — уверяет нардеп. 

Напомним, по данным ДТЭК, если сравнивать удары России по энергосистеме Украины этого года и прошлого, то сейчас у нас нет резервных мощностей. В результате последних атак мы потеряли половину нашего потребления зимой — 9 ГВт.

Также в ДТЭК объяснили, почему свет выключают даже ночью. По данным ведомства, электроэнергии не хватает круглые сутки. Кроме того, ночью гидроэлектростанции закачивают воду, а солнечные электростанции не помогают чистыми киловаттами.

Раньше мы писали, на сколько подорожали генераторы в Украине и какова их стоимость за границей.

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01:12 Мощный взрыв потряс окрестности Харькова, — СМИ

01:07 Подоляк заявил, что отношения с Китаем нужно реанимировать

00:58 Умеров поговорил с главой Пентагона о запрете бить на большие расстояния — что решили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:49 Всего дважды в день без света – уже известен график отключений в Харькове на сегодня

00:32 Камала Гаррис обогнала Трампа на президентских выборах в США — результаты опроса

00:30 Отсрочка без военного билета — возможно ли это

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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

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18:47 Гончаренко заявил, что своими действиями Верховная Рада совершает дезертирство

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18:34 Эксперт спрогнозировал отключение света в Украине в осенний период

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Подготовка убийства Фарион и удар дронами по Крыму — эфир День.LIVE

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12:52 Эксперт дал совет Кабмину, как не повышать налоги

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