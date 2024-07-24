Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

Голова підкомітету з питань ЖКП Сергій Нагорняк заявив, що зима, без сумніву, буде з обмеженнями на електропостачання. Він розповів, що нормальним сценарієм для України буде — 12 годин зі світлом, 12 годин без світла.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Як вимикатимуть світло взимку

Нагорняк підкреслив, що ситуація буде залежати від температурних умов. Також нардеп зазначив, що до кінця року неможливо відновити всі пошкоджені енергетичні обʼєкти, оскільки на це потрібно більше часу.

"У містах ситуація складніша, але вони мають забезпечити альтернативні джерела енергії аби не заморозити системи водопідігріву, водопостачання та водовідведення. […] А кожна родина у приватних будинках уже знає, що робити", — заявив депутат.

Нагадаємо, після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Раніше депутатка Анна Скороход дала прогноз, по скільки годин на день не буде світла взимку. За її словами, відключень буде менше, ніж зараз. Вона сподівається на три-чотири години без світла на день.