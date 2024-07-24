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Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

24 липня 2024 р. 20:08

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20:08 Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

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18:19 Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули"

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17:50 Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

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16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

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10:26 Економіст пояснив, як прихід "старих" кадрів шкодить ефективній реформі БЕБ

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Голова підкомітету з питань ЖКП Сергій Нагорняк заявив, що зима, без сумніву, буде з обмеженнями на електропостачання. Він розповів, що нормальним сценарієм для України буде — 12 годин зі світлом, 12 годин без світла.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Як вимикатимуть світло взимку

Нагорняк підкреслив, що ситуація буде залежати від температурних умов. Також нардеп зазначив, що до кінця року неможливо відновити всі пошкоджені енергетичні обʼєкти, оскільки на це потрібно більше часу.

"У містах ситуація складніша, але вони мають забезпечити альтернативні джерела енергії аби не заморозити системи водопідігріву, водопостачання та водовідведення. […] А кожна родина у приватних будинках уже знає, що робити", — заявив депутат.

Нагадаємо, після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Раніше депутатка Анна Скороход дала прогноз, по скільки годин на день не буде світла взимку. За її словами, відключень буде менше, ніж зараз. Вона сподівається на три-чотири години без світла на день. 

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20:00 Хто з українців втратить відстрочку вже з 1 серпня 2024 року — перелік категорій

19:55 У Третій штурмовій показали, як проходили будні бійців під Авдіївкою

19:37 Мобілізація в Україні — наскільки швидко військовозобов'язаних відправляють на фронт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:36 Жителі РФ обговорюють чергове падіння російської бомби з літака — перехоплення ГУР

19:30 Ротань виставив найсильніший склад збірної України на матч проти Іраку на Олімпіаді-2024

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00:09 По скільки годин на день не буде світла взимку — прогноз депутатки

23 липня 2024
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19:25 Гончаренко заявив, що Задорожній сьогодні з'явився в Верховній Раді