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Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

24 июля 2024 г. 20:08

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20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

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18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

Text

17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

Text

13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

Text

08:00 Уступки территориями ради мира и блокирование трибуны Верховной Рады — эфир Ранок.LIVE

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02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

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00:09 По сколько часов в день не будет света зимой — прогноз депутата

23 июля 2024
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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде

Глава подкомитета по вопросам ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что зима, без сомнения, будет с ограничениями на электроснабжение. Он рассказал, что нормальным сценарием для Украины будет — 12 часов со светом, 12 часов без света.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Как будут выключать свет зимой

Нагорняк подчеркнул, что ситуация будет зависеть от температурных условий. Также нардеп отметил, что до конца года невозможно восстановить все поврежденные энергетические объекты, поскольку на это уходит больше времени.

"В городах ситуация сложнее, но они должны обеспечить альтернативные источники энергии, чтобы не заморозить системы водоподогрева, водоснабжения и водоотведения. […] А каждая семья в частных домах уже знает, что делать", — заявил депутат.

Напомним, после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

Ранее депутат Анна Скороход дала прогноз, по сколько часов в день не будет света зимой. По ее словам, отключений будет меньше, чем сейчас. Она надеется на три-четыре часа без света в день.

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20:58 Украину накроет опасная буря – синоптики рассказали о погоде на завтра

20:39 Времени на бронирование работников от мобилизации будет меньше — что говорит новый закон

20:24 Терехов прокомментировал российские обстрелы Харькова после затишья

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:24 Покушение на Иванишвили — в Грузии допрашивают добровольцев, воевавших за Украину

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16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

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13:00 Шокирующее заявление Гаррис и взлом банковской системы в России — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:26 Экономист объяснил, как приход "старых" кадров вредит эффективной реформе БЭБ

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02:45 Китай хочет завершения войны и, возможно, желает отстраниться от РФ

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23 июля 2024
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19:25 Гончаренко заявил, что Задорожный сегодня появился в Верховной Раде