Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

Глава подкомитета по вопросам ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что зима, без сомнения, будет с ограничениями на электроснабжение. Он рассказал, что нормальным сценарием для Украины будет — 12 часов со светом, 12 часов без света.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Как будут выключать свет зимой

Нагорняк подчеркнул, что ситуация будет зависеть от температурных условий. Также нардеп отметил, что до конца года невозможно восстановить все поврежденные энергетические объекты, поскольку на это уходит больше времени.

"В городах ситуация сложнее, но они должны обеспечить альтернативные источники энергии, чтобы не заморозить системы водоподогрева, водоснабжения и водоотведения. […] А каждая семья в частных домах уже знает, что делать", — заявил депутат.

Напомним, после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

Ранее депутат Анна Скороход дала прогноз, по сколько часов в день не будет света зимой. По ее словам, отключений будет меньше, чем сейчас. Она надеется на три-четыре часа без света в день.